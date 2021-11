Gänsehaut-Stimmung & Flagship Runs: Der Wings for Life World Run ist zurück

So war der Wings for Life World Run 2021

Gute Neuigkeiten für alle Wings for Life World Run Fans: Die neunte Auflage des globalen Spendenlaufs wird 2022 neben dem App-Lauf wieder inklusive Flagship Run in Wien stattfinden. Wer Lust hat, bei dem organisierten Lauf in München an den Start zu gehen, sollte sich

© Marc Müller for Wings for Life World Run

Alternativ kann man mit der App am 8. Mai 2022 erneut von überall auf der Welt beim Wings for Life World Run starten und Gutes tun. Dank virtuellem Catcher Car, der integrierten

© Joerg Mitter for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run Teilnehmerin beim App Run am Dachstein 2021.

mit der App am Start. So viele wie bei keiner anderen Laufveranstaltung bisher, was den Event bis dato zum größten Lauf der Geschichte macht.

Nach zwei Jahren Pause treffen sich Läufer und Rollstuhlfahrer bei der neunten Ausgabe nun auch wieder live bei weltweit insgesamt acht Flagship Runs. Neben dem Lauf in Deutschland wird es 2022 in Österreich, Japan, Kroatien, Polen, Schweiz, Slowenien und der Türkei Flagship Runs geben. „Es ist großartig, dass wir 2022 wieder Flagship Runs haben“, sagt Colin Jackson, Sportdirektor des Wings for Life World Runs und ehemaliger Weltmeister und Olympionike im 110-Meter-Hürdenlauf. „Die Flagship Runs sind ein sichtbares Symbol unserer Community und es macht einfach riesigen Spaß, dabei zu sein.“

