Hol dir den Boost: Das ist die neue Wings for Life World Run App

1. Sie bringt dich in Bewegung

2. Jeder kann dabei sein (und jeder erreicht das Ziel)!

3. Du setzt dir deine eigenen Ziele

4. Du kannst laufen, wo du willst und mit wem du willst

Nach seinem Unfall galt es schon als Erfolg, sich an der Nase kratzen zu können. Doch 2019 nahm der Niederländer Gert-Jan Oskam am „Wings for Life World Run“ teil.

Nach seinem Unfall galt es schon als Erfolg, sich an der Nase kratzen zu können. Doch 2019 nahm der Niederländer Gert-Jan Oskam am „Wings for Life World Run“ teil.

5. Die App ist dein ganz persönlicher Trainings-Buddy

Bist du am Renntag alleine unterwegs, ist es großartig, die verschiedensten Ankündigungen direkt ins Ohr geliefert zu bekommen (z.B.: Gratulationen, wenn du eine gewisse Distanz geschafft hast; motivierende Worte, die dich zum Weitermachen bewegen; Updates zum Catcher Car und sogar den Jubel des Publikums). All das ist auch im Trainings-Mode der App zu finden. Colin Jackson, der Sportdirektor des Wings for Life World Run und dreimaliger Weltmeister im Hürdenlauf, weiß, dass die Wirkung des sozialen Miteinanders nicht zu unterschätzen ist: "Es motiviert, in einer Gruppe oder mit einem Trainingspartner zu laufen. Die App vermittelt genau dieses Sozialgefühl - sie ist eine motivierende Stimme in deinem Ohr."

Bist du am Renntag alleine unterwegs, ist es großartig, die verschiedensten Ankündigungen direkt ins Ohr geliefert zu bekommen (z.B.: Gratulationen, wenn du eine gewisse Distanz geschafft hast; motivierende Worte, die dich zum Weitermachen bewegen; Updates zum Catcher Car und sogar den Jubel des Publikums). All das ist auch im Trainings-Mode der App zu finden. Colin Jackson, der Sportdirektor des Wings for Life World Run und dreimaliger Weltmeister im Hürdenlauf, weiß, dass die Wirkung des sozialen Miteinanders nicht zu unterschätzen ist: "Es motiviert, in einer Gruppe oder mit einem Trainingspartner zu laufen. Die App vermittelt genau dieses Sozialgefühl - sie ist eine motivierende Stimme in deinem Ohr."

Bist du am Renntag alleine unterwegs, ist es großartig, die verschiedensten Ankündigungen direkt ins Ohr geliefert zu bekommen (z.B.: Gratulationen, wenn du eine gewisse Distanz geschafft hast; motivierende Worte, die dich zum Weitermachen bewegen; Updates zum Catcher Car und sogar den Jubel des Publikums). All das ist auch im Trainings-Mode der App zu finden. Colin Jackson, der Sportdirektor des Wings for Life World Run und dreimaliger Weltmeister im Hürdenlauf, weiß, dass die Wirkung des sozialen Miteinanders nicht zu unterschätzen ist: "Es motiviert, in einer Gruppe oder mit einem Trainingspartner zu laufen. Die App vermittelt genau dieses Sozialgefühl - sie ist eine motivierende Stimme in deinem Ohr."

6. Du läufst dem Renntag entgegen