10 unglaubliche Highlights aus einem Jahrzehnt Wings for Life World Run

Im Jahr 2004 beschlossen Dietrich Mateschitz, Mitbegründer von Red Bull, und der ehemalige Motocross-Rennfahrer Heinz Kinigadner, etwas gegen Wirbelsäulenverletzungen zu unternehmen. Diese einschneidenden Leiden betreffen nicht nur verunglückte Extremsportler:innen, sondern auch Millionen von Kindern und Erwachsenen weltweit. Sie riefen die Wings for Life Foundation ins Leben, mit dem Ziel, Forschungsprojekte und klinische Studien auf der ganzen Welt zu fördern.

2014, ein Jahrzehnt später, gingen Mateschitz und Kinigadner noch einen Schritt weiter und initiierten den Wings for Life World Run – eine einzigartige Laufsportveranstaltung, die die Solidarität in der globalen Sport-Community feiert und bei der die Startgelder und Spenden zu 100 % in die Rückenmarksforschung fließen.

2 Min Why we run Wings for Life World Run What drives people to participate in Wings for Life World Run? Finding a cure for spinal cord injury is the main cause – so get inspired!

Beim Wings for Life World Run gibt es keine Ziellinie, die Rennstrecke führt nicht von A nach B. Die Teilnehmer:innen aus aller Welt starten [um 11 Uhr UTC bzw. 13 Uhr MEZ] und laufen so weit und so schnell sie können. Nach 30 Minuten macht sich das Catcher Car auf den Weg. Sobald dieses Auto dich überholt, ist das Rennen für dich vorbei. Der Wings for Life World Run steht Läufer:innen aller Altersgruppen und Fähigkeiten offen und ist der einzige Lauf, den jede und jeder als "Finisher“ beendet.

Am 7. Mai 2023 feiert der Wings for Life World Run sein 10-jähriges Bestehen. Ein unglaublicher Meilenstein, der gefeiert werden will. Während das Event immer bedeutender wird, wollen wir auf einige der herausragenden Momente zurückblicken – von denen viele weitere bevorstehen!

01 Gesammelte Spendengelder

Die Wings for Life Stiftung wurde gegründet, um zur Heilung von Rückenmarksverletzungen beizutragen, und hat bisher insgesamt 38,3 Mio. € gesammelt.

Bis heute wurden 276 verschiedene Projekte finanziert, seit 2022 sind 16 neue Projekte hinzugekommen. "Der primäre Fokus liegt auf Regeneration, Wiederaufbau und Sekundärschäden“, erläutert Dr. Verena May, die wissenschaftliche Koordinatorin von Wings for Life.

Auch die Popularität des Laufs kennt keine Grenzen mehr: Der Wings for Life World Run 2022 brachte unglaubliche 4,7 Mio. € an Spenden ein. Anita Gerhardter, Geschäftsführerin von Wings for Life, erklärt: "Je mehr Geld wir sammeln, desto mehr Studien können wir finanzieren und desto schneller können wir unser oberstes Ziel verwirklichen.“

Spendensammeln ist immer ein Grund zum Feiern © Joerg Mitter for Wings for Life World Run

02 Eine bunte Mischung an Teilnehmer:innen

Ohne die vielen Teilnehmenden wäre der Wings for Life World Run nicht das, was er ist. Beim Wings for Life World Run sind alle willkommen – wir haben sogar schon 80- und 18-Jährige Seite an Seite antreten sehen. Es ist eine vielseitige Mischung, bei der Spitzensportler:innen neben Neulingen und Personen im Rollstuhl schwitzen.

Insgesamt über eine Million Läufer:innen sind bereits gegen das Catcher Car ins Rennen gegangen. Das Event war von Anfang an ein spektakulärer Erfolg: Im Jahr 2014 zählten wir 35.397 Läufer:innen. Letztes Jahr waren es bereits 161.892 Teilnehmende aus 192 Ländern.

Und weil du dich bestimmt gefragt hast: Alles zusammen ergibt 119 Milliarden gelaufene Schritte.

Alle sind willkommen, unabhängig von ihrer Mobilität © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

03 Bekannte Gesichter

Im Laufe der Jahre konnten wir immer wieder so manch berühmtes Gesicht für die Teilnahme an den Wings for Life World Runs gewinnen. Unter anderem dabei waren: Marco Odermatt, Fanny Smith, der ehemalige slowenische Staatspräsident Borut Pahor, die dänische Surf-Legende Bjørn Dunkerbeck, der Ultraläufer Ryan Sandes, der österreichische Ex-Weltcup-Skirennläufer Marcel Hirscher, der FIA-RX-Weltmeister Timmy Hansen und der norwegische 400m-Hürden-Weltrekordhalter Karsten Warholm.

Sogar das Oracle Red Bull Racing F1-Team war mit dabei. "Beim Wings for Life World Run können alle mitmachen“, so Christian Horner, Teamchef und CEO von Oracle Red Bull Racing. "Ich habe mit der App teilgenommen, obwohl ich beim besten Willen kein Läufer bin.“

Noch mehr Berühmtheiten gefällig? Dann los. Der brasilianische Fussballstar Neymar, die Tennisprofis Matteo Berrettini und Stefanos Tsitsipas, die Skirennläuferin Lindsey Vonn, die Rallye-Dakar-Legende Cyril Despres und die Wassersport-Ikone Robby Naish: Sie alle sind schon beim Wings for Life World Run mitgelaufen – und waren begeistert.

Marco Odermatt, Wings for Life World Run 2022 Botschafter © Romina Amato

04 Atemberaubende Austragungsorte

Das Schöne am Wings For Life World Run ist, dass es sich um ein globales Event handelt, das überall zur gleichen Zeit stattfindet. Mit der App kannst du auch alleine mitmachen – sogar im Pyjama, wenn dir danach ist.

Wenn du lieber die offizielle Atmosphäre genießen möchtest, hast du sieben große Flagship Run Events mit einem echten Catcher Car zur Auswahl, und zwar in Wien, München, Zug, Ljubljana (Slowenien), Zadar (Kroatien), Poznań (Polen) und Kachetien (Georgien).

Auch in weiter entfernten Regionen findet sich immer wieder eine stattliche Teilnehmerschar ein. Schneebedeckte Berge, Meeresküsten, das verregnete Island, das verschneite Norwegen oder das sonnige Griechenland: In zehn Jahren waren die Läufer:innen vor den unterschiedlichsten Kulissen unterwegs. Einmal lief sogar eine Frau vor dem hohen Gras der afrikanischen Savanne und der einen oder anderen Giraffe im Hintergrund.

3 Min Wings for Life World Run 2022 Beim Wings for Life World Run 2022 liefen 161,892 TeilnehmerInnen aus 192 Nationen in 165 Ländern für ein Ziel – Querschnittslähmung heilbar machen!

05 Athlet:innen mit Vorbildcharakter

Als Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Heilung von Rückenmarkserkrankungen verschrieben hat, ist es Wings for Life ein Anliegen, Sportler:innen mit diversen Behinderungen beim Wings for Life World Run zu feiern. Im Laufe der Jahre hat der Lauf einige erstaunlich inspirierende Gesichter und Geschichten hervorgebracht.

2018 schaffte David Mzee, seit vielen Jahren querschnittgelähmt, einen persönlichen Meilenstein, als er in Zug in der Schweiz aus seinem Rollstuhl aufstand und 390 Meter zurücklegte. Im selben Jahr absolvierte die amerikanische TV-Moderatorin Tiphany Adams ihren ersten Wings for Life World Run – eine an ein Wunder grenzende Leistung, nachdem sie im Alter von 17 Jahren bei einem Verkehrsunfall noch an Ort und Stelle für tot erklärt wurde.

Spannende Geschichten, die den Wings for Life World Run so besonders machen – im Video unten:

52 Min A Run Like No Other Entdecke einige der inspirierenden Geschichten, die den Wings for Life World Run so besonders machen.

Die Veranstaltung war auch schon Schauplatz von so manch romantischem Highlight. Rey Maiz machte 2018 Jessika Kattah vor Tausenden von Läufer:innen einen Heiratsantrag. Zum Glück hat sie "Ja" gesagt. Und 2019 gingen Fabian und Victoria Lauda als frisch Vermählte bei ihrem ersten Wings for Life World Run an den Start.

"Es ist ein ganz besonderes Ereignis für uns“, meinte Fabian damals. "Ich hatte einen Wakeboard-Unfall und eine Autoimmunerkrankung, die die Nervenenden in meiner Wirbelsäule angegriffen hat. Zum Glück habe ich mich erholt und kann dieses Jahr schmerzfrei am Wings for Life World Run teilnehmen.“

06 Die Entwicklung des Catcher Cars

Bei der ersten Ausgabe des Wings for Life World Run im Jahr 2014 hatte auch das Konzept einer "beweglichen Ziellinie“ in Form des Catcher Cars Premiere. Die meisten Teilnehmenden schaffen zumindest die ersten 30 Minuten, wobei teilweise beachtliche Leistungen zustande kommen. Giorgio Calcaterra etwa erreichte 2016 eine Distanz von sage und schreibe 88,44 km und blieb damit fünfeinhalb Stunden lang vor dem Catcher Car! Er behauptete sich in diesem Jahr als Global Champion der Herren.

Um allen eine Chance zu geben, geht das Catcher Car mit 15 km/h ins Rennen und erhöht seine Geschwindigkeit 1 1/2 Stunden nach dem Startschuss auf 16 km/h bzw. nach einer weiteren Stunde auf 17 km/h. Seit 2019 wird die Geschwindigkeit ab einem bestimmten Punkt erhöht, was eine weitere Herausforderung für diejenigen darstellt, die eine Ultra-Marathondistanz absolvieren wollen.

Hier kommt das Catcher Car © Fabiano Mancesti/Red Bull Content Pool

Und während die Catcher Cars dich in Atem halten, bist du vielleicht versucht, etwas Tempo zurückzunehmen. So erhaschst du einen Blick auf die prominenten Fahrer:innen! Im Laufe der Jahre waren darunter zum Beispiel Henrik Kristoffersen , der jüngste männliche Medaillengewinner in der Geschichte des alpinen Skirennsports, oder der ehemalige Olympia-Segler Adil Khalid.

Nicht zu vergessen eine Reihe von Persönlichkeiten, die hinter dem Lenkrad ihren Stammplatz haben – etwa Carlos Sainz und David Coulthard. Aber keine Sorge, wir haben klargestellt, dass nicht sie das Rennen machen sollen, sondern die Läufer:innen.

07 Viel Prominenz in der Fangemeinde

Nicht nur unter den Teilnehmenden und am Steuer der Catcher Cars findet sich immer wieder viel Prominenz, sondern auch in der Fan-Community.

2021 trugen die Spieler des RB Leipzig beim Drittrundenspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum in der Red Bull Arena Trikots mit einem Special Wings for Life Abzeichen am Ärmel.

Alle Spieler, darunter Tyler Adams, Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen und Amadou Haidara, trugen das Logo der Wings for Life Stiftung für Rückenmarksforschung, um die Unterstützung des RB Leipzig für die Stiftung hervorzuheben und auf die Bedeutung der Rückenmarksforschung aufmerksam zu machen.

Die querschnittgelähmte, ehemalige Profi-Surferin Sam Bloom unterstützte den Lauf und wurde Botschafterin von Wings for Life. Sam schöpfte ihre positive Einstellung nach ihrem Unfall aus der erfolgreichen Pflege einer verletzten Elster namens "Penguin“ – eine Geschichte, die in Buchform erschien und dann mit Naomi Watts in der Hauptrolle sogar verfilmt wurde. "Wir brauchen einen wissenschaftlichen, medizinischen Durchbruch, um Rückenmarksverletzungen zu heilen“, betont Sam.

08 Unterstützung aus dem All

Unterstützung für Wings for Life kommt nicht nur aus irdischen Gefilden. Im Jahr 2020 sprach die ehemalige Physiologin der Europäischen Weltraumorganisation Dr. Rebecca Forth über die Bedeutung des Laufens und von Veranstaltungen wie dem Wings for Life World Run. Wie sich herausstellt, ist Bewegung auch für Astronaut:innen wichtig.

"Es ist allseits bekannt, dass Laufen Glückshormone freisetzt, den Schlaf verbessert, Ängste abbaut, die Kraft, den Stoffwechsel und die allgemeine Fitness fördert“, so Dr. Forth. "Durch das Studium von Astronaut:innen im Weltraum hat die Wissenschaft einige aufregende Vorteile des Laufens entdeckt, an die kaum jemand gedacht hätte."

09 Bemerkenswerte Erfolge

Aufgrund des einzigartigen (und süchtig machenden) Formats des Wings for Life World Run können wir auf unzählige Teilnehmende zurückblicken, die schon mehrmals dabei waren. Eine besondere Erwähnung verdient Nina Zarina, die vier der bisher neun World Runs in der Frauenkategorie gewonnen hat (Stand: April 2023). Bei den Herren hat der Schwede Aron Anderson in seinem Rollstuhl nicht weniger als dreimal gewonnen und dabei Tausende von Läufer:innen hinter sich gelassen

Allein 2021 legten Läufer:innen und Personen im Rollstuhl durchschnittlich 12,3 km zurück, ehe sie von der beweglichen Ziellinie eingeholt wurden.

Aaron Anderson, eine Legende des Wings for Life World Run © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

10 Unglaublicher Einsatz

Keine dieser Leistungen wäre ohne die unglaubliche Arbeit des Wings for Life Teams und ohne das beharrliche Training der Teilnehmenden möglich. Der Wings for Life World Run ist ein Rennen, bei dem alle mitmachen können. Du kannst sogar einfach am Tag selbst auftauchen, um dir etwas Running-Spaß zu gönnen.

Natürlich gibt es auch jede Menge Teilnehmer:innen deren Ehrgeiz deutlich weiter reicht. Und echte Sportler:innen wissen: Training bedeutet Arbeit. Die kanadische Läuferin Blaine Penny absolvierte ein solches Training an sechs Tagen in der Woche, bestehend aus jeweils zwei Haupteinheiten (Berglauf, Tempolauf oder Ausdauerlauf) und drei leichteren Läufen – insgesamt 90–130 km pro Woche. Am Renntag selbst schaffte sie dann eine Distanz von 65 km.

Aron Anderson, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, nutzt die unterschiedlichsten Trainingsmöglichkeiten – vom Surfski-Kajak bis zum Skilanglauf. Sein Tipp: "Erfolg im Sport ist eine mentale und gleichermaßen körperliche Frage. Ich betrachte all die harten Trainingseinheiten als eine Möglichkeit, sowohl den Geist zu formen als auch den Körper zu stärken.“

Start frei zum Wings for Life World Run 2022 in Zug © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Die Zukunft

Wir feiern zwar unser 10. Jubiläum, doch der Wings for Life World Run hat nicht vor, sich einzubremsen. Die bisherigen neun Events – also ohne die Ausgabe vom 7. Mai 2023 – vereinten insgesamt mehr als 1 Million Teilnehmer:innen.

Wings for Life hat bei der Finanzierung der lebenswichtigen Forschung auf dem Gebiet der Rückenmarksverletzungen noch Großes vor. Deshalb fassen wir eine neue Zielmarke ins Auge: 1 Million Läufer:innen bei ein und demselben Event. Stay tuned!