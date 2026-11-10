Die Anmeldung für den nächsten Wings for Life World Run am 9. Mai 2027 ist offen, und wenn du darüber nachdenkst, dich teilzunehmen, gibt es niemanden, der dich besser motivieren könnte als der internationale Sportdirektor der Veranstaltung, der ehemalige britische Hürdenstar Colin Jackson. Hier ist seine persönliche Sicht darauf, warum er von dieser einzigartigen Gelegenheit, einen guten Zweck zu unterstützen, einfach nicht genug bekommen kann.

01 Das Format

Tomáš Slavík gibt 2025 in Tschechien den Startschuss für das Rennen © Petr Zbranek for Wings for Life World Run

Seit 2014 bietet der Wings for Life World Run ein Rennen , bei dem die Ziellinie auf dich zukommt – und nicht umgekehrt . Jackson erklärt: „Das Besondere an unserem Format ist das Catcher Car, das im Grunde eine Ziellinie ist, die sich auf dich zubewegt. Dadurch kann jeder ins Ziel kommen – du kannst also ganz entspannt gehen, laufen oder im Rollstuhl fahren und einfach so lange wie möglich vor dem Catcher Car bleiben. Das macht es inklusiv und gleichzeitig spannend!“

Zu den herausragenden Höhepunkten in der Geschichte der Veranstaltung gehört der Schweizer David Mzee, der 2019 in Zug die Startlinie überquerte. Mzee war aufgrund einer Rückenmarksverletzung seit Jahren gelähmt, doch dank der Teilnahme an einer klinischen Studie gelang es ihm, 390 Meter zu laufen, bevor das Catcher Car ihn einholte. Seht ihn euch unten in Aktion an...

1 Min David Mzee bei seinem historischen Start in Zug. In Zug erhebt sich David Mzee aus seinem Rollstuhl und geht über die Startlinie des Wings for Life World Run. Als er vom Catcher Car eingeholt wird, war David über 30 Minuten auf den Beinen.

02 Der gute Zweck

Der Lauf ist die wichtigste Spendenaktion für die gemeinnützige Stiftung Wings for Life, deren Mission es ist, ein Heilmittel für Rückenmarksverletzungen zu finden. Hier kannst du dich für den Lauf anmelden .

Doktor Samira Saadoun forscht in London © Richie Hopson/Red Bull Content Pool

„Wenn man bedenkt, dass 100 Prozent der Startgebühren und Spenden direkt in die Forschung zu Rückenmarksverletzungen fließen, ist die Anmeldung zum Wings for Life World Run wirklich wichtig“, führt Jackson weiter aus. „Man wird Teil einer Familie und schenkt so vielen Menschen Hoffnung. Ich habe mit vielen Expert:innen gesprochen – Wissenschaftler:innen, Techniker:innen und so weiter – und sie sagen, dass wir wirklich ein Heilmittel für Rückenmarksverletzungen finden werden. Deshalb weiß ich, dass wir durch das Sammeln von Spenden und unseren Beitrag Leben verändern werden.“

03 Der gleichzeitige Start

„Was ich an unserer Veranstaltung liebe, ist, dass die Startzeit überall auf der Welt genau dieselbe ist“, sagt Jackson und bezieht sich dabei auf 11 Uhr UTC. „Manche laufen nachts, manche morgens, andere nachmittags. Die Leute laufen auch bei den unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Wenn ich auf dem Bildschirm sehe, wie eine Welle nach der anderen an mir vorbeizieht, verschlägt es mir einfach den Atem. Alle laufen für denselben guten Zweck.“

Stirnlampenlauf in Melbourne, Australien © Mark Dadswell for Wings for Life World Run

04 Die Wings for Life World Run-App

Beim Wings for Life World Run hast du die Wahl, entweder bei einem Flagship-Event in einer Stadt mitzulaufen oder die Wings for Life World Run-App zu nutzen, die ein virtuelles Catcher Car und ein unterhaltsames Audioerlebnis bietet.

Jackson erklärt: „Die App ist großartig, weil sie dir die Möglichkeit gibt, dort zu laufen, wo es dir gerade passt – mit Freund:innen oder alleine –, und du trotzdem mit der Welt verbunden bleibst. Du kannst sie sogar für einen Vorbereitungslauf nutzen, um zu sehen, wie weit du vielleicht kommst, bevor das Catcher Car dich einholt. Es ist also eine fantastische Sache.“

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1 Min Hol dir die Wings for Life World Run App! Lade dir die neue Wings for Life World Run App herunter und gib deinem Training einen neuen Boost.

05 Die Stimmung

Egal, welchen Laufstil du hast oder wie fit du bist – der Wings for Life World Run ist ein unvergessliches Erlebnis.

Wings for Life World Run in München © Flo Hagena for Wings For Life World Run You can take it as seriously as you like: everyone finishes the race © Focus Sports for Wings for Life World Run The event is a night run in many places, such as Taipei © Ray Chang for Wings for Life World Run The 2025 run gets underway in Vienna © Philip Platzer for Wings for Life World Run Wings for Life World Run © Stefaan Temmerman / Red Bull Content Pool Runners in Hong Kong enjoy a skyline like no other © Brian Ching See Wing for Wings for Life World Run Getting prepped in Karachi, Pakistan © Muhammad Haris for Wings for Life World Run Thousands of runners around the globe are inspired to take part every year © Francis Kiguta for Wings for Life World Run Kjeld Nuis congratulates the last runner to be passed by the catcher car © Marcel van Hoorn for Wings for Life World Run Every year, millions are raised to fund spinal-cord research © Tomislav Moze for Wings for Life World Run In Zadar in Kroatien vibrieren die Gassen förmlich. © Tomislav Moze for Wings for Life World Run Anna Gasser is one of many sporting icons who support the event © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

„Massenveranstaltungen sind so toll, so aufregend, und ich glaube, unsere ist wahrscheinlich die beste“, ist sich Jackson sicher. „Die Atmosphäre beim Wings for Life World Run ist unglaublich: Leute, die sich schrullig verkleiden oder über die Herausforderung des Laufs selbst reden … Es herrscht dieses Gemeinschaftsgefühl, das sich derselben Sache verschreibt. Als wären wir Geschwister, die auf verschiedenen Strecken laufen, aber alle zur gleichen Zeit und alle auf derselben Ergebnisliste stehen. Ich liebe es einfach.“

Bist du bereit, diese Atmosphäre 2027 selbst zu erleben? Hier kannst du mehr erfahren und dich für den Wings for Life World Run anmelden.