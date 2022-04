Wings for Life World Run: Komm ins Team Peloton

Hierbei begleiten Dich die Lauf-Trainer

,

und

auf Schritt und Tritt. Durch die via App abrufbaren Audio Sessions wird aus jeder Jogging-Runde ein professionelles Lauftraining, wo Du an deiner Technik feilen und Dich für den Wettlauf mit dem Catcher Car beim weltweiten Wings for Life World Run am 8. Mai in Top-Form bringen kannst.