Wings for Life World Run: Was du wissen musst

Sportbegeisterte auf der ganzen Welt bereiten sich darauf vor, an einem der größten Laufevents der Welt teilzunehmen: dem Wings for Life World Run . Läufer:innen, Walker:innen und Rollstuhlfahrer:innen kommen zusammen und verfolgen alle ein gemeinsames Ziel: ein Heilmittel für Rückenmarksverletzungen zu finden.

Hier findest du alles, was du über die 14. Ausgabe des Wings for Life World Run wissen musst – egal, ob du Zuschauer:in, Freizeitläufer:in oder erfahrene:r Sportler:in bist.

01 Wann beginnt der Wings for Life World Run?

Um 11 Uhr UTC gehen Läufer auf der ganzen Welt an den Start. Eine halbe Stunde später sind die Catcher Cars an der Reihe, loszufahren, und sie beschleunigen nach und nach, bis jede:r Läufer:in eingeholt ist. Das Ziel ist es, so lange wie möglich vor der sich bewegenden Ziellinie zu bleiben. Sobald du überholt wurdest, bist du aus dem Rennen.

Auch die besten Athlet:innen werden irgendwann eingeholt. © Marc Conzelmann for Wings for Life World Run

02 So machst du mit

Es gibt drei Möglichkeiten, teilzunehmen. Erstens kannst du dich für eine der offiziellen Veranstaltungen in Ländern wie Polen, Deutschland und Österreich anmelden . Sei aber schnell, denn diese Plätze sind schnell vergeben!

Mit der Wings for Life World Run App können Teilnehmer:innen überall auf der Welt mitlaufen – dank des digitalen Catcher Cars, das genauso schnell wird wie die echten Catcher Cars und den Nutzer:innen so den Nervenkitzel der Verfolgungsjagd und die Motivation gibt, noch ein bisschen schneller zu laufen.

Mit der App kannst du entweder alleine laufen oder an einem der organisierten App-Runs teilnehmen, die an verschiedenen fantastischen Orten rund um die Welt stattfinden. Letztes Jahr gab es mehr als 570 von der Community organisierte App-Run-Events in 73 Ländern, wobei an jedem Lauf zwischen 100 und 3.000 Teilnehmer:innen dabei waren.

App Run-Veranstaltungen werden in mehr als 70 Ländern stattfinden . © Petri Saarelainen for Wings for Life World Run

03 Warum mitmachen?

Es besteht kein Zweifel, dass der Wings for Life World Run ein großartiger Tag wird – egal, ob du deine persönliche Bestzeit knackst, an deinem ersten Lauf teilnimmst oder den Profis dabei zusiehst, wie sie an ihre Grenzen gehen.

Aber nicht nur deine Gesundheit profitiert davon. Jede:r einzelne Teilnehmer:in läuft für diejenigen, die es nicht können – 100 Prozent der Startgebühren und aller gesammelten Spenden fließen direkt in die Forschung zu Rückenmarksverletzungen.

„Wir finanzieren nicht nur die Wissenschaft, sondern gestalten aktiv den Weg von der Entdeckung bis zur Behandlung“, hält Anita Gerhardter, Vorstandsvorsitzende von Wings for Life, fest.

2025 wurden unglaubliche 8,6 Millionen Euro gesammelt! © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

Im Jahr 2025 nahmen 310.719 Teilnehmer:innen aus 191 Ländern teil und halfen dabei, unglaubliche 8,6 Millionen Euro zu sammeln. Damit stieg die Gesamtsumme, die seit 2014 für die Forschung im Bereich Rückenmarksverletzungen gesammelt wurde, auf 60,53 Millionen Euro.

„Die Frage ist nicht mehr, ob Rückenmarksverletzungen behandelbar sein werden, sondern wann“, erklärt Verena May, Geschäftsführerin des Forschungsportfolios bei Wings for Life. „Mehrere Therapien befinden sich derzeit in klinischen Studien, von denen einige bereits positive Ergebnisse zeigen. Und noch viel mehr Ansätze beflügeln die präklinische Pipeline.“

04 So kannst du den Wings for Life World Run verfolgen

Melde dich für den Wings for Life World Run 2026 an! © Sinisa Kanizaj for Wings for Life World Run

Zehntausende Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen, die weltweit gleichzeitig an den Start gehen, versprechen ein echtes Spektakel. Einige der weltbesten Langstreckenläufer:innen haben bereits an der Veranstaltung teilgenommen, darunter die Dänin Camilla Pedersen.

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„Ich liebe es, beim Wings for Life World Run mitzulaufen, weil wir für diejenigen laufen, die es nicht können – und es ist für einen guten Zweck“, meinte sie. „Es ist kein normales Rennen, und genau das liebe ich daran – es gibt keine feste Ziellinie, man weiß nicht, wann die Ziellinie einen ‚erreicht‘. Und jeder kann mitmachen.“

Verfolge das Geschehen im weltweiten Live-Stream auf Red Bull TV. Du kannst die Red Bull TV-App auf dein Handy, deinen Smart-TV oder dein Streaming-Gerät herunterladen, um ganz einfach darauf zuzugreifen.

05 Wie kann ich spenden?

52 Min Erlebe das größte Lauf-Event der Welt noch einmal Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen auf der ganzen Welt liefen zusammen, um eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu unterstützen.

Egal, ob du den Wings for Life World Run mitverfolgen kannst oder nicht – du kannst trotzdem jetzt spenden , um den Kampf gegen Rückenmarksverletzungen zu unterstützen.

Individuelle Spendenseiten findest du auch auf der Website des Wings for Life World Run . Jeder Beitrag zählt.

Möchtest du die Sache des Wings for Life World Run unterstützen und dich am 9. Mai der weltweiten Bewegung anschließen? Dann kannst du dich hier anmelden.