Berechne, wie weit du beim Wings for Life World Run laufen wirst

Fitness
Anders als bei den meisten Rennen gibt es beim Wings for Life World Run keine Ziellinie. Stattdessen folgt sie dir auf Schritt und Tritt.
"Wie weit kann ich das wirklich durchziehen?", das ist die Frage, die sich jede:r Läufer:in stellt. Egal, ob du einen 5 km-Lauf oder einen Marathon absolvieren willst: Um herauszufinden, welches Tempo du brauchst, um im Rennen - und vor dem Catcher Car - zu bleiben, musst du deine durchschnittliche Zielgeschwindigkeit pro Kilometer kennen.
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Das Tempo, das du laufen musst, um dein Distanzziel zu erreichen
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wings for Life World Run zu absolvieren. Du kannst nach Gefühl loslaufen und sehen, wie weit du kommst, indem du dein Tempo nach und nach anpasst. Oder du startest mit einem klaren Ziel und läufst mit der Intention, dieses zu erreichen. Für die zweite Möglichkeit hat sich die ehemalige Triathletin Camilla Pedersen entschieden, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 100 km in 4:08 Minuten pro Kilometer zu laufen.
Um das so umzusetzen, braucht man zwar eine unglaubliche Ausdauer, aber am wichtigsten ist es, das richtige Tempo zu finden. Das ist bei allen Läufer:innen gleich. Wenn du zu langsam läufst, holt dich das Catcher Car früh ein. Finde den richtigen Rhythmus, und du kannst viel länger als erwartet vor ihm bleiben.
Damit das kein Ratespiel ist, hat Wings for Life einen Rechner entwickelt, der dir zeigt, welches Tempo du laufen musst, um eine bestimmte Distanz zu erreichen. Klicke hier, um den Zielrechner zu benutzen oder sieh dir die einfache Aufschlüsselung unten an.
- 5 km: 51 Minuten bei 10:17 Minuten/km
- 10km: 1h 12min bei 07:12min/km
- 21km: 1h 54min bei 05:26min/km
- 42 km: 3 Std. 5 Min. bei 04:24 Min./km
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Was ist das Catcher Car?
Das Catcher Car beim Wings for Life World Run ist die bewegliche Ziellinie. Dreißig Minuten nach dem Start nimmt es die Verfolgung auf und beschleunigt allmählich, bis jede:r Läufer:in eingeholt ist.
In den späteren Phasen nimmt die Geschwindigkeit des Catcher Cars stark zu und selbst die stärksten Läufer:innen werden schließlich abgefangen. Die allerletzten Athlet:innen erwischt es in der Regel zwischen Kilometer 65 und Kilometer 75.
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Wie du für den Wings for Life World Run trainierst
Wenn du dem Catcher Car voraus sein willst, ist Beständigkeit besser als Held:innentraining. Das sagt der Japaner Jo Fukuda, der 2025 einen Rekord von 71,6 km lief und dabei ein Durchschnittstempo von etwa 3:30 min/km hielt, bevor er schließlich eingeholt wurde.
In einem Exklusivinterview betonte Fukuda, dass ein einziger langer Lauf nicht die optimale Art des Trainings ist. Stattdessen empfiehlt er, jeden Tag 12-13 km zu laufen, um durch Beständigkeit Ausdauer aufzubauen.
Seine zweite wichtige Erkenntnis: Trainiere sowohl schneller als auch langsamer als das Renntempo. Fukuda läuft regelmäßig schnelle Ein-Kilometer-Intervalle, die deutlich über dem Wettkampftempo liegen. Dies wird dann mit langen, leichten täglichen Läufen kombiniert. Das Ergebnis? Der Körper findet am Wettkampftag auf natürliche Weise den entscheidenden mittleren Gang.
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Wie kann ich mich für den Wings for Life World Run 2026 anmelden?
Willst du den Wings for Life World Run supporten und dich der weltweiten Bewegung am 10. Mai anschließen? Du kannst dich noch anmelden, indem du hier klickst. Die Veranstaltung wird auch live auf Red Bull TV übertragen.