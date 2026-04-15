Berechne, wie weit du beim Wings for Life World Run laufen wirst

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wings for Life World Run zu absolvieren. Du kannst nach Gefühl loslaufen und sehen, wie weit du kommst, indem du dein Tempo nach und nach anpasst. Oder du startest mit einem klaren Ziel und läufst mit der Intention, dieses zu erreichen. Für die zweite Möglichkeit hat sich die

entschieden, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 100 km in 4:08 Minuten pro Kilometer zu laufen.