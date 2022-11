Das erwartet euch in World of Warcraft: Dragonflight

Nach zwei Jahren erscheint nun die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft. Natürlich bringt diese eine Reihe neuer Features. Und dabei ist wesentlich mehr als lediglich die Erhöhung der Maximalstufe auf Level 70. Wir stellen euch die spannendsten Neuerungen von World of Warcraft: Dragonflight vor.

Neuer Kontinent: Die Dracheninseln

Was in einem neuen World of Warcraft-Add-On nicht fehlen darf, sind neue Regionen, die es zu erkunden gibt. Nachdem es in Shadowlands in die namensgebenden Schattenlande ging, um die Abenteuer des Jenseits zu erkunden, verschlägt es euch dieses Mal auf die Dracheninseln. Diese ist in vier kleinere Gebiete aufgeteilt: Die Küste des Erwachens, die Ebenen von Ohn’ara, die Azurblauen Gebirge und die Tempel von Thaldraszus.

Idyllisch und mit optischer Varianz: Die Dracheninseln © Activision Blizzard

Ähnlich wie in Shadowlands sind diese Areale optisch sehr abwechslungsreich gestaltet und bieten euch dadurch visuell immer wieder etwas Neues.

Drachenreiten

Fliegen wird in der neuen Erweiterung etwas verändert. Auf den Dracheninseln könnt ihr die Fähigkeit des Drachenreitens erlernen. Dies ist eine wesentlich dynamischere Variante des bekannten berittenen Fliegens von World of Warcraft. Es erlaubt euch im Sturzflug an Höhe zu Geschwindigkeit gewinnen und trägt wesentlich mehr Momentum mit sich.

Damit erinnert das Fliegen auf den Dracheninseln wesentlich mehr an etwas wie Segelfliegen im echten Leben. Oder eben auch, wie man Geschwindigkeit und Höhe mit einem Wingsuit aufbaut. Etwas, dass man in Barrier of Spears beobachten kann, wenn die Red Bull Air Force durch die Lüfte von Südafrika fliegen.

Neue Klasse/Rasse: Dracthyr Evoker

Dragonflight führt auch eine neue Klasse ein: Den Evoker. Diese kanalisieren die Macht der Drachenschwärme, um dadurch unterschiedliche Rollen zu erfüllen. Je nach Ausrichtung können sie dadurch als Schadensausteiler oder Heiler fungieren.

Allerdings macht ein Aspekt diese neue Klasse besonders: Sie ist fix an eine Rasse gebunden : Ebenfalls neu sind die Dracthyr, die sich sowohl der Horde, als auch der Allianz anschließen können. Keine andere Rasse kann Evoker sein und Dracthyr können keine andere Klasse wählen. Es ist also nur möglich, diese spezielle Rassen-Klassen-Combo als Paket zu wählen.

Die Kombination Dracthyr/Evoker ist neu in Dragonflight © Activision Blizzard

Dracthyr besitzen, ähnlich wie Worgen einen Drachen- und eine Menschenform.

Mehr Interface-Optionen

Wer in der Vergangenheit World of Warcraft gespielt hat, kam nicht darum herum, zusätzliche Interface-Add-Ons zu installieren, welche die Möglichkeit eröffnet haben, den Look des Spiel-HUDs nach eigenen Wünschen anzupassen.

Mit dem Update zu Dragonflight bietet Blizzard dem Spieler nun nativ diese Möglichkeit an. Elemente des Bildschirms können frei platziert oder umgestaltet werden. Das ist ein Feature, das der aktuell größte WoW-Konkurrent, Final Fantasy XIV, bereits in seinem Portfolio hatte. Tatsächlich ist es hier aber auch dringend notwendig gewesen, da eine offizielle Unterstützung durch Interface-Add-Ons bei diesem Titel nicht gegeben ist.

Viele Spieler begrüßen natürlich die Möglichkeit, nun über das Spiel direkt die Optik ihres HUDs einzustellen, müssen aber vermutlich ihre kompletten Einstellungen von null neu aufbauen. Einige Add-On-Entwickler haben bereits angekündigt, ihre Erweiterungen nicht weiter zu unterstützen.

Überarbeitetes Talentsystem

Der Talentbaum von World of Wacraft hat in der Vergangenheit bereits einige Wandel durchgemacht. Während das Talentsystem damals viele Möglichkeiten bot, damit sich Spieler auf unterschiedlichste Weise austoben können, wurde dies mit Mists of Pandaria neu strukturiert. Von da an war es lediglich möglich, aus einem fixen Set aus Talenten zu wählen, die thematisch sortiert waren. Zum Beispiel konnte man auf Stufe 15 eines von drei Talenten wählen, welche sich alle darauf spezialisieren, eure Bewegung zu verbessern.

Dragonflight bringt eher klassische Talentbäume zurück. Ihr schaltet Fähigkeiten frei, welche euch wiederum Zugriff auf weitere Skill ermöglichen.