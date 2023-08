Wie der World Tour-Modus in Street Fighter 6 funktioniert

Schon Street Fighter V bot einen (nachgereichten Story-Modus). Dieser war aber bei weitem nicht so umfangreich wie der in Street Fighter 6. Es wurden hier prinzipiell nur reguläre Kämpfe mit Zwischensequenzen verknüpft.

Das war auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber früheren Street Fighter-Spielen, in denen es nicht einmal Zwischensequenzen gab. Mit der Veröffentlichung von Street Fighter 6 hat Capcom den World Tour-Modus eingeführt, welcher neue Maßstäbe für Einzelspieler in Fighting Games setzt.

Willkommen in Metro City © Capcom

Was ist der World Tour-Modus?

Der World Tour-Modus ist der Single Player-Teil von Street Fighter 6 und dient dazu, den Avatar, den du auch Battle Hub nutzt, zu verbessern. Neben einer Story bietet er die Möglichkeit mehr über die Spielmechaniken zu lernen, euren Charakter mit Ausrüstung zu verbessern und neue Moves zu lernen.

Dabei erinnert er Modus etwas an die Action-orientierten Teile der Like a Dragon-Reihe (früher "Yakuza"). Auf offener Straße könnt ihr NPCs zu kämpfen herausfordern. Hier wechselt das Spiel dann in eine reguläre 2D-Ansicht. Fast jeder Charakter in der Open World kann zu einem Straßenkampf herausgefordert werden.

Ihr könnt auch die ikonischen Charaktere des Spiels in der Welt der World Tour treffen. Diese agieren dann als eure Meister. Ihr könnt ihre Moves lernen und diese sogar mit denen von anderen Meistern kombinieren.

Ihr könnt den perfekten Street Fighter kreieren. © Capcom

Euer Avatar

Euer Charakter kann in einem ausgedehnten Editor angepasst werden. Im Verlauf der Story sorgt ihr dann durch Ausrüstungsgegenstände und das individuelle Move-Set für eine persönliche Note.

Bei der Erstellung könnt ihr ihn durch eine Vielzahl an Schiebereglern optisch frei definieren. Egal ob ihr euch selbst ins Spiel einbauen, einen anderen Charakter abbilden oder ein absolutes Monster erschaffen wollt - die Möglichkeit ist da. Dadurch trifft man im Battle Hub auch die unterschiedlichsten Gestalten. Neben Hans-Dieter findet ihr hier Schildkröten mit Flügeln, Nicolas Cage und Naruto Uzumaki.

Im Laufe der World Tour lernt euer Avatar aber nicht nur neue Moves der diversen Meister, sondern steigt auch im Level auf. Das gewährt dann mehr Lebenspunkte und Zugriff auf einen Talentbaum. Hier entscheidet ihr euch dann, ob ihr zum Beispiel den Schaden von Schlägen oder Tritten verstärken möchtet. Damit könnt ihr euren persönlichen Spielstil weiter betonen.

Die eigentliche Geschichte

Der erste Meister dem du begegnest ist Luke, das Bindeglied zwischen Street Fighter V und Street Fighter 6. Von ihm lernst du die Basics und deine ersten Moves. Du triffst direkt zu Beginn auch deinen Rivalen: Bosch.

Als nächstes zeigt dir Luke Metro City, wie man die Open World nutzt, darin kämpft und sich generell zurecht findet.

Später reist ihr auch noch zu anderen Orten. Allerdings sind lediglich Metro City und Old Nayshall groß genug sind, um sie wirklich zu erkunden. Allerdings gibt es hier überall etwas zu entdecken. Hier kommt echtes Like a Dragon-Feeling auf: Ihr kauft Essen, stöbert durch Shops und spielt Mini-Games.

Nach dem Tutorial entlässt euch Luke in die Spielwelt und es liegt nun an euch stärker zu werden und langsam aber sicher in einen Plot um eine düstere Organisation verstrickt zu werden.

Gameplay-Änderungen

Kämpfe in der World Tour unterscheiden sich etwas von denen in den Fighting Grounds. Fights gegen die zahlreichen Finde finden nicht immer nur eins-gegen-eins statt. Manchmal attackieren euch ganze Gruppen gegen die ihr euch verteidigen müsst. Es ist auch möglich Gegner bereits vor dem Kampf Schaden zuzufügen, indem ihr sie in der Spielwelt mit einem Angriff trefft.

Ähnlich wie in den Like a Dragon-Games könnt ihr die Action auch pausieren, um ein Heil-Item zu konsumieren. Und das ist nicht nur die einzige Hilfe, die ihr erhalten könnt. In manchen Situation ist es sogar möglich die Hilfe eines Meisters in Anspruch zu nehmen.

Wer möchte nicht gerne die Skills von Manon lernen? © Capcom

Die Meister der World Tour

Luke ist nur der Anfang. Im Laufe eurer Reise trefft ihr noch viel mehr Street Fighter-Helden (und -Schurken), von denen ihr Moves lernen könnt.

Zwar könnt ihr nur den Kampfstil eines Meisters ausrüsten (das bestimmt eure Normal-Moves und Bewegungs-Optionen), aber ihr könnt ihre Special-Moves frei kombinieren. So könnt ihr Zangiefs Command-Throws mit den Teleports von Kimberly kombinieren.

Diese Special-Moves könnt ihr aber nicht nur in Kämpfen nutzen, sondern auch in der Spielwelt. Dadurch lassen sich neue Gebiete und Geheimnisse erschließen. Per Spinning Bird Kick lassen sich zum Beispiel Abgründe überwinden und per Shoryuken Objekte zerstören. Experimentiert mit diesen Angriffen und findet heraus, was ihr damit freischalten könnt.

Damit ihr mehr Moves von einem Meister erhaltet, müsst ihr eure Bindung mit diesen Stärken. Das tut ihr, indem ihr mit ihnen interagiert: Ihr bringt ihnen Geschenke, schreibt mit ihnen in Chats oder erledigt kleine Aufgaben. Mit wachsender Bindung erhaltet ihr nicht nur neue Angriffe: Am Ende steht euch auch ihr zweites Kostüm in den Fighting Grounds zur Verfügung.

Es gibt im World Tour-Modus einige Mini-Games © Capcom

Kleine Ablenkungen

Die World Tour ist so gestaltet, dass sie sich wie dein ganz persönliches Abenteuer in der Welt von Street Fighter anfühlt. So eine Reise braucht natürlich viele Attraktionen. Darum ist die Welt gefüllt mit Läden, Gegnern, Quests und Mini-Games. Natürlich ist es möglich einfach die Story durchzuboxen. Allerdings entgeht euch dann ein Haufen spaßiger Neben-Content.

Gerade die Minispiele, die euch Aspekte des Spiels näher bringen sind eine nette Ergänzung. Hier lernt ihr zum Beispiel wie man Hadokens eingibt indem man Pizzas belegt, oder anhand von Basketbällen wie man richtig pariert.