Das sind die besten Ausdauer-Tipps von Radprofi Wout van Aert

Red Bull Timelaps Take on the world’s longest one-day road cycling …

"Das Wichtigste ist natürlich, dass du deine Ausdauer im Training verbesserst. In der CX-Saison wird der Körper perfekt darauf vorbereitet, für einen begrenzten Zeitraum voll am Limit zu sein. Bei klassischen Langstreckenrennen musst du nun versuchen, diese Intensität auf mehrere Stunden im Sattel auszuweiten. Viele Kilometer in den Beinen zu haben und kohlenhydratarme Trainings-Sessions während der Vorbereitung helfen dir dabei, deinen "Motor" zu vergrößern. Das ist es, worauf ich mich zwischen den CX Worlds und dem ersten Straßenklassiker konzentriere."

"Das Wichtigste ist natürlich, dass du deine Ausdauer im Training verbesserst. In der CX-Saison wird der Körper perfekt darauf vorbereitet, für einen begrenzten Zeitraum voll am Limit zu sein. Bei klassischen Langstreckenrennen musst du nun versuchen, diese Intensität auf mehrere Stunden im Sattel auszuweiten. Viele Kilometer in den Beinen zu haben und kohlenhydratarme Trainings-Sessions während der Vorbereitung helfen dir dabei, deinen "Motor" zu vergrößern. Das ist es, worauf ich mich zwischen den CX Worlds und dem ersten Straßenklassiker konzentriere."

"Das Wichtigste ist natürlich, dass du deine Ausdauer im Training verbesserst. In der CX-Saison wird der Körper perfekt darauf vorbereitet, für einen begrenzten Zeitraum voll am Limit zu sein. Bei klassischen Langstreckenrennen musst du nun versuchen, diese Intensität auf mehrere Stunden im Sattel auszuweiten. Viele Kilometer in den Beinen zu haben und kohlenhydratarme Trainings-Sessions während der Vorbereitung helfen dir dabei, deinen "Motor" zu vergrößern. Das ist es, worauf ich mich zwischen den CX Worlds und dem ersten Straßenklassiker konzentriere."

"In der CX-Saison ist das Training detailliert durchkalkuliert und genau geplant: Sonntag: Rennen, Montag: Regeneration, Dienstag: Ausdauer, Mittwoch: Intervalle + Ausdauer, Donnerstag: Speed, Freitag: leicht mit Sprints, Samstag: Rennen, Sonntag: Rennen. Nach dem letzten CX-Rennen der Saison richte ich meinen Fokus dann gezielt auf ein Rennen, bei dem ich meine beste Leistung bringen will. Das gesamte Training konzentriert sich ab diesem Zeitpunkt auf dieses eine Rennen, alle anderen Rennen dienen nur zur Vorbereitung."

"In der CX-Saison ist das Training detailliert durchkalkuliert und genau geplant: Sonntag: Rennen, Montag: Regeneration, Dienstag: Ausdauer, Mittwoch: Intervalle + Ausdauer, Donnerstag: Speed, Freitag: leicht mit Sprints, Samstag: Rennen, Sonntag: Rennen. Nach dem letzten CX-Rennen der Saison richte ich meinen Fokus dann gezielt auf ein Rennen, bei dem ich meine beste Leistung bringen will. Das gesamte Training konzentriert sich ab diesem Zeitpunkt auf dieses eine Rennen, alle anderen Rennen dienen nur zur Vorbereitung."

"In der CX-Saison ist das Training detailliert durchkalkuliert und genau geplant: Sonntag: Rennen, Montag: Regeneration, Dienstag: Ausdauer, Mittwoch: Intervalle + Ausdauer, Donnerstag: Speed, Freitag: leicht mit Sprints, Samstag: Rennen, Sonntag: Rennen. Nach dem letzten CX-Rennen der Saison richte ich meinen Fokus dann gezielt auf ein Rennen, bei dem ich meine beste Leistung bringen will. Das gesamte Training konzentriert sich ab diesem Zeitpunkt auf dieses eine Rennen, alle anderen Rennen dienen nur zur Vorbereitung."

"Es gibt ein paar wichtige Dinge, die man braucht, um sich auf längeren Distanzen wohlzufühlen. Kleidung ist zum Beispiel super wichtig. Dabei empfehle ich, mehrere Schichten zu tragen, um auf unterschiedliche Verhältnisse (wie Wärme, Kälte oder Regen) reagieren zu können. Außerdem sollte man darauf achten, qualitativ hochwertige Dinge zu kaufen -- also am besten auf Experten und Fachleute hören, besonders beim Kauf von Schuhen. Der zweite Punkt ist Komfort auf dem Rad. Die richtige Passform des Bikes, etwas Sitzcreme und eine starke Core-Muskulatur sind unerlässlich."

"Es gibt ein paar wichtige Dinge, die man braucht, um sich auf längeren Distanzen wohlzufühlen. Kleidung ist zum Beispiel super wichtig. Dabei empfehle ich, mehrere Schichten zu tragen, um auf unterschiedliche Verhältnisse (wie Wärme, Kälte oder Regen) reagieren zu können. Außerdem sollte man darauf achten, qualitativ hochwertige Dinge zu kaufen -- also am besten auf Experten und Fachleute hören, besonders beim Kauf von Schuhen. Der zweite Punkt ist Komfort auf dem Rad. Die richtige Passform des Bikes, etwas Sitzcreme und eine starke Core-Muskulatur sind unerlässlich."

"Es gibt ein paar wichtige Dinge, die man braucht, um sich auf längeren Distanzen wohlzufühlen. Kleidung ist zum Beispiel super wichtig. Dabei empfehle ich, mehrere Schichten zu tragen, um auf unterschiedliche Verhältnisse (wie Wärme, Kälte oder Regen) reagieren zu können. Außerdem sollte man darauf achten, qualitativ hochwertige Dinge zu kaufen -- also am besten auf Experten und Fachleute hören, besonders beim Kauf von Schuhen. Der zweite Punkt ist Komfort auf dem Rad. Die richtige Passform des Bikes, etwas Sitzcreme und eine starke Core-Muskulatur sind unerlässlich."

"Bei langen Rennen sollten wir 90 g Kohlenhydrate pro Stunde zu uns nehmen. Das ist etwas, was man wirklich trainieren muss und es braucht auch den richtigen Zucker, um die Energie überhaupt aufnehmen zu können. Diese Menge wird deinen Energiehaushalt während der gesamten Fahrt konstant hochhalten. Warte also nicht mit der Zufuhr, nur weil du zu Beginn noch keinen Hunger hast!"

"Bei langen Rennen sollten wir 90 g Kohlenhydrate pro Stunde zu uns nehmen. Das ist etwas, was man wirklich trainieren muss und es braucht auch den richtigen Zucker, um die Energie überhaupt aufnehmen zu können. Diese Menge wird deinen Energiehaushalt während der gesamten Fahrt konstant hochhalten. Warte also nicht mit der Zufuhr, nur weil du zu Beginn noch keinen Hunger hast!"

"Bei langen Rennen sollten wir 90 g Kohlenhydrate pro Stunde zu uns nehmen. Das ist etwas, was man wirklich trainieren muss und es braucht auch den richtigen Zucker, um die Energie überhaupt aufnehmen zu können. Diese Menge wird deinen Energiehaushalt während der gesamten Fahrt konstant hochhalten. Warte also nicht mit der Zufuhr, nur weil du zu Beginn noch keinen Hunger hast!"