Interview: So bereitet sich Wout van Aert auf eine Cyclo-Cross-Saison vor

Es ist eine lange Zeit her, dass ich so eine lange Regenerationsperiode hatte [zwischen dem Ende der Saison auf Asphalt bis hin zum Beginn der Cyclocross-Saison]. In den letzten Jahren waren die Pausen immer sehr kurz und der Übergang zwischen den einzelnen Disziplinen ging in der Regel immer unmittelbar über die Bühne. 2021 war generell ein solides Jahr, also waren die drei Wochen dazwischen definitiv eine Wohltat. Die Lust darauf, wieder Rennen zu fahren, war schnell wieder zurück.