Tour de France 2022: Wout van Aerts Weg zum grünen Trikot

Er führte die Klasse ab der zweiten Etappe an und gab diese bis zur finalen 21. Etappe in Paris nicht mehr ab. Damit durfte van Aert das damit einhergehende grüne Trikot das gesamte Rennen über anbehalten. Punkte gibt es in dieser Kategorie für jene Rider, die in den jeweiligen Etappen hohe Platzierungen einfahren und die Phasen des Zeitfahrens bzw. integrierte Sprints über das gesamte dreiwöchige Rennen für sich entscheiden.

Auf seinem Weg zum Sieg der Sprint-Kategorie gewann van Aert drei Etappen (darunter auch die Zeitrennen), endete viermal auf Platz zwei und sackte daneben noch einen dritten Platz ein. Standen in den jeweiligen Etappen Sprints auf dem Programm, wurde er aktiv, womit er seinen Punktevorteil immer weiter ausbaute. In der Frühphase der Tour trug er sogar vier Tage lang das gelbe Trikot.

van Aert beginnt die Tour de France 2022 neben 176 Profis in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, um dort die ersten drei Etappen auszutragen, bevor es nach Frankreich geht. Die Eröffnungsetappe charakterisiert sich durch das Einzelzeitfahren - eine Disziplin, in der van Aert sein ganzes Talent ausspielen kann, nachdem er in dieser Kategorie zweimal den nationalen Wettbewerb in Belgien und die Silbermedaille in der Weltmeisterschaft holen konnte.

Das Zeitfahren findet bei nassen Bedingungen statt, aber van Aert - mit seinen Erfahrungen im Cyclo-Cross - setzt all seine Handling-Skills ein, womit er sich alle Vorteile herausschlägt und die schnellste Zeit hinlegt. Einer der späteren Rider, van Aerts Landsmann Yves Lampaert, startete aber etwas besser in die Tour und nahm ihm fünf Sekunden ab, womit für van Aert Platz zwei übrigblieb.

Die zweite Etappe der diesjährigen Tour von Roskilde bis nach Nyborg endet mit einem Sprint-Finish bis zur Ziellinie. van Aert kommt einem ersten Etappensieg nahe, doch wird er vom Niederländer Fabio Jakobsen noch überholt. Obwohl "nur" Etappenzweiter, übernimmt van Aert die Führung der Gesamtwertung. Das bedeutet, dass er von jetzt an mit dem gelben Trikot an den Start gehen wird, während er daneben auch die Führung in der Sprint-Klassifikation hält.

Dieses Trikot überzustreifen, ist ein großartiges Gefühl. Ich war dem schon so oft so nahe, aber dieses Mal ist es mir gelungen.

Die Tour de France meldet sich mit der vierten Etappe von Dünkirchen bis nach Calais endlich auf französischem Festland zurück. van Aert zeigt eine aggressive Fahrt in gelb, setzt sich 10 Kilometer vor dem Ziel mit einem sensationellen Solo ab und bringt den Vorsprung über die Linie, um sich seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France zu holen. Nachdem er in allen drei Etappen, die in Dänemark über die Bühne gingen, Zweiter wurde, schmeckt dieser Sieg in Frankreich umso süßer.

van Aert gibt die Führung in der Gesamtwertung nach der sechsten Etappe an den Slowenen Tadej Pogačar ab, aber wahrlich nicht kampflos: Er kann sich mit drei Kollegen früh in der Etappe absetzen, während er dann 30 Kilometer vor Schluss solo unterwegs ist. 11 Kilometer vor dem Ziel wird er dann, trotz seiner Bemühungen, überholt und er rutscht aus den Top-10 in der Gesamtwertung. van Aerts Fokus liegt jetzt darauf, seinen Teamkollegen Jonas Vingegaard im Kampf um die Gesamtwertung zu unterstützen, und Punkte für die Sprintwertung einzufahren.

Die Tour führt in der achten Etappe in die Schweiz, wo van Aert ein erinnerungswürdiges Ergebnis einfährt: Er holt sich seinen zweiten Etappensieg dieses Jahres. Die Etappe wird ein weiteres Mal durch ein Sprint-Finish entschieden und dieses Mal gelingt es van Aert - der nun wieder das grüne Trikot trägt - sich gegen die involvierte Gruppe durchzusetzen.

Nach mehreren harten Tagen in den Bergen, wo van Aert seinen Teamkollegen Vingegaard supportete, genießt der Belgier in der 15. Etappe auf einem flachen Sprint neue Freiheiten. van Aert geht aktiv in die Frühphase der Etappe und konnte sich unmittelbar mit einer Gruppe aus drei Athleten absetzen, bevor er sich nach Team-Order zurückfallen lassen muss. Beim Sprintfinale bringt er noch genügend Kraft mit, dennoch hat er Jasper Philipsen nicht genug entgegenzusetzen: ein weiterer zweiter Platz für van Aert, sein bisher vierter in diesem Rennen.

