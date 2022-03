Alle Systeme laufen: Wout van Aert startet in die neue Rennrad-Saison

Wir steigen unmittelbar mit einem harten Rennen ein! Mein Enthusiasmus ist hoch und natürlich gehe ich mit dem Gedanken an einen Sieg ins Rennen. Am Ende gehst du doch nicht an den Start, um das Rennen einfach nur zu beenden. Andererseits muss man dabei auch realistisch bleiben. In diesem Rennen bin ich in Sachen Momentum hinter manchen Konkurrenten, die schon im Februar einige Rennen gefahren sind. Die Vorbereitung, die wir in vielen Höhenmetern hinter uns gebracht haben, wird sich wohl erst später bemerkbar machen. In diesem Rennen wird es schwierig sein, den Peak in der Performance sofort zu treffen, nachdem du direkt von einem Trainings-Block kommst. Wir haben uns aber so gut wie möglich vorbereitet, also sind unsere Ambitionen auf ein gutes Ergebnis durchaus gerechtfertigt.