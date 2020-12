Im siebten Himmel: Sébastien Ogier holt sich in Monza seinen 7. WRC-Titel

ins Rennen, der sich in Italien seine erste WRC-Krone erhofft hatte. Ogier übernahm am Samstagmorgen aber die Führung, Evans jedoch legte eine großartige Pace an den Tag, wodurch lange Zeit alles nach einem Sieg für den Waliser aussah.

Ogier ging mit einem 14-Punkte-Defizit auf Toyota-Teamkollege Elfyn Evans ins Rennen, der sich in Italien seine erste WRC-Krone erhofft hatte. Ogier übernahm am Samstagmorgen aber die Führung, Evans jedoch legte eine großartige Pace an den Tag, wodurch lange Zeit alles nach einem Sieg für den Waliser aussah.

Nach Evans Unglück ließ Ogier in der letzten vom Regen bestimmten Etappe am Sonntag nichts mehr anbrennen und fuhr mit einem Vorsprung von 13,9 Sekunden vor Ott Tänak über die Ziellinie. Die französischen Piloten haben sich nun 16 WRC-Titel in den letzten 17 Jahren gesichert.

Der Regen wollte am Wochenende einfach nicht abziehen, während der Schnee vor allem in den höhergelegenen Straßen der italienischen Alpen Probleme machte. Ogier aber hielt im letzten Abschnitt durch, auch dann, als die Scheibenwischer auf seinem Yaris den Geist aufgaben und er praktisch keine Sicht mehr hatte.

"Oh, das war furchteinflößend! Ich wusste, dass noch einige enge Passagen warteten, die ohne Sicht natürlich umso gefährlicher waren", lässt Ogier das Rennen Revue passieren. "Es war ein schwieriges Wochenende. Ich fühle mit Elfyn heute mit. Er fuhr eine starke Saison, war sehr konstant und es machte Spaß, gegen ihn zu fahren. Am Ende bin ich einfach nur glücklich und weiß, dass mein Erfolg ein Privileg ist."

