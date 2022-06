WRC 2022: Tänaks Sieg in Italien holt Hyundai aus der Krise

Zwischen 2016 und 2021 gewann Hyundai vier von fünf Rallyes in Italien. Das einzige Mal, an dem das Team aussetzen musste, war im Jahr 2017, als der damalige M-Sport-Pilot Ott Tänak auf Sardinien triumphierte.

Zwischen 2016 und 2021 gewann Hyundai vier von fünf Rallyes in Italien. Das einzige Mal, an dem das Team aussetzen musste, war im Jahr 2017, als der damalige M-Sport-Pilot Ott Tänak auf Sardinien triumphierte.

Zwischen 2016 und 2021 gewann Hyundai vier von fünf Rallyes in Italien. Das einzige Mal, an dem das Team aussetzen musste, war im Jahr 2017, als der damalige M-Sport-Pilot Ott Tänak auf Sardinien triumphierte.

Beachtet man all das, stellt sich eine Frage: War es tatsächlich eine Überraschung, dass Tänak seinen i20 N Rally1 am Sonntagnachmittag auf das oberste Treppchen steuerte? Ja, das war es tatsächlich.

Beachtet man all das, stellt sich eine Frage: War es tatsächlich eine Überraschung, dass Tänak seinen i20 N Rally1 am Sonntagnachmittag auf das oberste Treppchen steuerte? Ja, das war es tatsächlich.

Beachtet man all das, stellt sich eine Frage: War es tatsächlich eine Überraschung, dass Tänak seinen i20 N Rally1 am Sonntagnachmittag auf das oberste Treppchen steuerte? Ja, das war es tatsächlich.

Wir übertreiben hier vielleicht ein wenig, aber der Start von Hyundai in diese Saison war nicht wirklich eine Glanzleistung. Immerhin haben wir es hier mit einem Team zu tun, dass sich vor der Rallye Monte-Carlo noch glücklich darüber zeigte, dort überhaupt an den Start zu gehen. Daneben ging die Entwicklung von deren Rally1-Auto nur schleppend voran und Hyundai fand sich zunächst weit abgeschlagen hinter seinen Rivalen wieder.

Wir übertreiben hier vielleicht ein wenig, aber der Start von Hyundai in diese Saison war nicht wirklich eine Glanzleistung. Immerhin haben wir es hier mit einem Team zu tun, dass sich vor der Rallye Monte-Carlo noch glücklich darüber zeigte, dort überhaupt an den Start zu gehen. Daneben ging die Entwicklung von deren Rally1-Auto nur schleppend voran und Hyundai fand sich zunächst weit abgeschlagen hinter seinen Rivalen wieder.

Wir übertreiben hier vielleicht ein wenig, aber der Start von Hyundai in diese Saison war nicht wirklich eine Glanzleistung. Immerhin haben wir es hier mit einem Team zu tun, dass sich vor der Rallye Monte-Carlo noch glücklich darüber zeigte, dort überhaupt an den Start zu gehen. Daneben ging die Entwicklung von deren Rally1-Auto nur schleppend voran und Hyundai fand sich zunächst weit abgeschlagen hinter seinen Rivalen wieder.

In der letzten Woche änderte sich all das aber. Als Tänak im Hafen Alghero ankam und das gesamte Team ihn feierte, gab es nur wenig Zweifel daran, dass Ott und Hyundai sich wieder zurückgemeldet hatten - ein Ausrufezeichen, das für die laufende Saison noch viel verspricht.

In der letzten Woche änderte sich all das aber. Als Tänak im Hafen Alghero ankam und das gesamte Team ihn feierte, gab es nur wenig Zweifel daran, dass Ott und Hyundai sich wieder zurückgemeldet hatten - ein Ausrufezeichen, das für die laufende Saison noch viel verspricht.

In der letzten Woche änderte sich all das aber. Als Tänak im Hafen Alghero ankam und das gesamte Team ihn feierte, gab es nur wenig Zweifel daran, dass Ott und Hyundai sich wieder zurückgemeldet hatten - ein Ausrufezeichen, das für die laufende Saison noch viel verspricht.

Kalle Rovanperä in Sardinien

Der Weltmeister aus dem Jahr 2019 blickt mit einer Hassliebe auf die zweitgrößte Insel Italiens. Er holte sich dort vor zehn Jahren sein erstes Podium, während im Jahr 2017 sein erster Sieg in der WRC folgte. Dennoch war ihm das dortige Terrain nicht immer wohlgesonnen. 2019 etwa machte sein Toyota Probleme, womit ein sicher geglaubter Sieg verloren war.

Der Weltmeister aus dem Jahr 2019 blickt mit einer Hassliebe auf die zweitgrößte Insel Italiens. Er holte sich dort vor zehn Jahren sein erstes Podium, während im Jahr 2017 sein erster Sieg in der WRC folgte. Dennoch war ihm das dortige Terrain nicht immer wohlgesonnen. 2019 etwa machte sein Toyota Probleme, womit ein sicher geglaubter Sieg verloren war.

Der Weltmeister aus dem Jahr 2019 blickt mit einer Hassliebe auf die zweitgrößte Insel Italiens. Er holte sich dort vor zehn Jahren sein erstes Podium, während im Jahr 2017 sein erster Sieg in der WRC folgte. Dennoch war ihm das dortige Terrain nicht immer wohlgesonnen. 2019 etwa machte sein Toyota Probleme, womit ein sicher geglaubter Sieg verloren war.

Thierry Neuville bleibt in der Gesamtwertung Zweiter.

In der letzten Woche überwogen aber wieder die Liebesgefühle, als der Estländer schon am Freitag die Führung übernahm und diese das gesamte Wochenende über nicht mehr hergab.

In der letzten Woche überwogen aber wieder die Liebesgefühle, als der Estländer schon am Freitag die Führung übernahm und diese das gesamte Wochenende über nicht mehr hergab.

In der letzten Woche überwogen aber wieder die Liebesgefühle, als der Estländer schon am Freitag die Führung übernahm und diese das gesamte Wochenende über nicht mehr hergab.

Tänaks Stimmung verbesserte sich unmittelbar. Eine Asphalt-Passage zurück auf den Alghero-Hafen - das sollte machbar sein. Dort angekommen wechselte sein Team die defekte Komponente aus und er spielte am Samstag seine gesamte Dominanz aus. Er gewann jede Etappe - außer einer.

Tänaks Stimmung verbesserte sich unmittelbar. Eine Asphalt-Passage zurück auf den Alghero-Hafen - das sollte machbar sein. Dort angekommen wechselte sein Team die defekte Komponente aus und er spielte am Samstag seine gesamte Dominanz aus. Er gewann jede Etappe - außer einer.

Tänaks Stimmung verbesserte sich unmittelbar. Eine Asphalt-Passage zurück auf den Alghero-Hafen - das sollte machbar sein. Dort angekommen wechselte sein Team die defekte Komponente aus und er spielte am Samstag seine gesamte Dominanz aus. Er gewann jede Etappe - außer einer.

Am Samstagabend zeigte sich Team-Chef von Hyundai, Julien Moncet, noch vorsichtig. Nach etwaigen Veränderungen am i20 vor dem Finaltag befragt, fiel seine Antwort relativ direkt aus:

Am Samstagabend zeigte sich Team-Chef von Hyundai, Julien Moncet, noch vorsichtig. Nach etwaigen Veränderungen am i20 vor dem Finaltag befragt, fiel seine Antwort relativ direkt aus:

Am Samstagabend zeigte sich Team-Chef von Hyundai, Julien Moncet, noch vorsichtig. Nach etwaigen Veränderungen am i20 vor dem Finaltag befragt, fiel seine Antwort relativ direkt aus:

"Alles! Wir verändern alles, was wir können, und werden nichts dem Zufall überlassen. Ich werde jetzt nichts Genaueres sagen, aber ich hoffe, dass ich morgen mit einem Lächeln im Gesicht mit euch sprechen werde."

"Alles! Wir verändern alles, was wir können, und werden nichts dem Zufall überlassen. Ich werde jetzt nichts Genaueres sagen, aber ich hoffe, dass ich morgen mit einem Lächeln im Gesicht mit euch sprechen werde."

"Alles! Wir verändern alles, was wir können, und werden nichts dem Zufall überlassen. Ich werde jetzt nichts Genaueres sagen, aber ich hoffe, dass ich morgen mit einem Lächeln im Gesicht mit euch sprechen werde."

Er lächelte am Sonntag - genauso wie Tänak. Ott strich die Lorbeeren aber nicht für sich alleine ein:

Er lächelte am Sonntag - genauso wie Tänak. Ott strich die Lorbeeren aber nicht für sich alleine ein:

Er lächelte am Sonntag - genauso wie Tänak. Ott strich die Lorbeeren aber nicht für sich alleine ein:

"Das Team hat so hart dafür gearbeitet. Dieser Sieg gehört allen Mechanikern und jedem im Team, der nie aufgehört hat zu arbeiten. Wir hatten einen harten Start in die Saison. Wir wissen, dass wir noch Arbeit vor uns haben, aber dieser Erfolg ist wirklich wichtig für uns."

"Das Team hat so hart dafür gearbeitet. Dieser Sieg gehört allen Mechanikern und jedem im Team, der nie aufgehört hat zu arbeiten. Wir hatten einen harten Start in die Saison. Wir wissen, dass wir noch Arbeit vor uns haben, aber dieser Erfolg ist wirklich wichtig für uns."

"Das Team hat so hart dafür gearbeitet. Dieser Sieg gehört allen Mechanikern und jedem im Team, der nie aufgehört hat zu arbeiten. Wir hatten einen harten Start in die Saison. Wir wissen, dass wir noch Arbeit vor uns haben, aber dieser Erfolg ist wirklich wichtig für uns."