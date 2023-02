WRC Kalender 2023 - Alle Rallye-Termine auf einen Blick

Nach etwas mehr als einem Monat Pause kehrt die WRC vom 20. bis 23. April wieder nach Europa zurück und macht Halt in

Kroatien

. Vom 11. bis 14. Mai geht es für

und seine Teamkollegen dann mit viel PS nach

Portugal

, bevor es von 1. bis 4. Juni packende Rallye-Action auf der italienischen Mittelmeerinsel

Sardinien

gibt. Vom 22. bis 25. Juni wechselt die WRC erneut den Kontinent nach

Kenia

. Danach legen wir eine kurze Pause ein, bevor es die WRC vom 20. bis 23. Juli zur Rallye

Estland

wieder in den hohen Norden zieht. Der neunte Stopp wartet im "Land der 1000 Seen" -- in

Finnland

-- vom 3. bis 6. August. Im September werden die Rallye1-Hybridmotoren vom 7. bis 11. des Monats in

Griechenland

gestartet, bevor es vom 28. September bis 1. Oktober nach

Chile

geht. Der vorletzte Lauf der Saison 2023 ist dann ein absolutes Novum, die Rallye Zentraleuropa: Vom 26. bis 29. Oktober führt das heiß ersehnte Event über die Straßen

Österreichs

,

Tschechiens

und

Deutschlands

und bringt die WRC vor dem Grande Finale zurück ins Herz des "alten Kontinents". Den Showdown gibt es schließlich -- genau wie 2022 bereits -- bei der Rallye

Japan

, die am Wochenende des 19. November 2023 stattfindet.