WRC Rallye Portugal 2022: Rovanperä siegt in aller Bescheidenheit

werden immer unglaublicher. Sie sind buchstäblich kaum zu fassen. Beim letzten Mal in Kroatien verpasste er einen Push in der letzten Etappe, um Wolf Power Stage-Points einzufahren, und holte sich dann dennoch fünf Punkte.

In Portugal sprach er Samstagabend noch davon, dass wir uns beim Rennen keine Heldentaten von ihm erwarten sollten. Doch ein weiteres Mal wurde Rovanperä aber beim Flunkern erwischt: Der 21-Jährige machte genau das Gegenteil, gab schlicht alles und lieferte ein weiteres Mal ein perfektes Ergebnis ab. Sein dritter Sieg in Folge verschafft ihm nun einen 46 Punkte großen Polster in der Gesamtwertung.

Rovanperä ist schlicht der coolste unter den eiskalten Finnen. Sein Land blickt auf eine reiche Geschichte an siegreichen Rallye-Talenten zurück. Bevor die WRC einem Sébastien vorgestellt wurde, gewann Finnland 13 Weltmeisterschaften in 25 Jahren, aber nur wenige haben derart früh in ihrer Karriere Charakter und Skill im Maße eines Kalles bewiesen.

. Doch am letzten Tag holte Rovanperä auf und dominierte den gesamten Tag, um am Ende den Sieg zu holen.