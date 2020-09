Am 10. November 2020 hat das Warten ein Ende. Die neuen Xboxen finden endlich den Weg in die Händler-Regale und damit in weiterer Folge in unsere Wohn-, Spiel-, Kinderzimmer.

Hatte in der letzten Generation eindeutig Sony die Nase vorne, wird es diesmal ein engeres Rennen. Microsoft hat nicht nur den vielumworbenen Game Pass am Start, der jetzt auch sämtliche EA-Titel (ja, auch FIFA) beinhaltet, nein, sie haben auch am Papier die stärkere Konsole. Wenn jetzt auch noch die Games stimmen, steht einem erfolgreichen Launch nichts entgegen, richtig?

Bekannte Marken feiern ihr Comeback © Microsoft

Anmerkung: für alle Xbox-Titel zum Start gilt, dass diese auch noch auf der aktuellen Xbox-Generation funktionieren müssen/sollen. Richtige Exklusiv-Titel, wird es wohl erst 2021 geben.

FIFA 21

Die Ankündigung Anfang September, dass EA-Games in den Game Pass von Microsoft wandern, war mit Sicherheit ein Xbox-Trumpf, mit dem keiner gerechnet hatte. FIFA 21 gratis, wenn man Game Pass Kunde ist? Leider nein. Das neue FIFA wandert immer erst ca. 6 Monate nach Release in den Game Pass, dh ihr bekommt nur den Vorgänger gratis.

Gut, dann warten wir einfach die Demo ab um sagen zu können, was die diesjährige Version spielerisch drauf hat. Versprochen wurden bis jetzt in jedem Fall ein Koop-Modus in Ultimate Team und etliche Neuerungen für den Karrieremodus. Wir sind gespannt!

The Ascent

Diablo trifft auf Cyberpunk 2077. Das wird der Xbox/PC exklusive Titel The Ascent. 12 Minuten Gameplay wurden bereits veröffentlicht und das Spiel sieht schon richtig gut aus. Das Setting sind herabgekommene Metropolen in einem dunklen Zukunfts-Setting, das Gameplay ganz stark von Diablo inspiriert. Unterschiedlichste Gadgets und Waffen sorgen für Abwechslung. Ein Koop-Modus für bis zu drei Spieler verspricht ebenfalls spannend zu werden. Ob das Spiel im Game Pass enthalten sein wird, weiß man derzeit leider noch nicht.

Everwild

Das Kultstudio Rare hat sich mit Sea of Thives zurück in die Gamer-Herzen gekämpft. Mit Everwild will man noch eins draufsetzen und diesmal den Fokus auf eine spannende Story legen. Das Zelda-inspirierte Action-Rollenspiel erzählt die Geschichte von den “Eternals”, die mit ihren tierischen Begleitern die dem Spieler unbekannte Welt erkunden müssen. Mehr weiß man zu dem Titel leider noch nicht, aber da Rare mittlerweile Microsoft gehört, wird das Spiel ohne Zweifel im Game Pass enthalten sein.

Gears Tactics

Für PC bereits seit April 2020 erhältlich, lässt sich das erste Taktikspiel im Gears-Universum noch bis zum Next-Gen-Start Zeit, um auch Xbox-User glücklich zu machen. Glücklich deshalb, weil die Bewertungen sowohl von der Presse als auch von den Usern zum Release wohlwollend ausgefallen sind. In guter XCOM-Manier tretet ihr auf verschiedenen Maps in rundenbasierten Kämpfen gegen die bekannten Locust an. Game Pass? Natürlich.

Sword of the Necormancer

Das Kickstarter-Projekt hat dank 4.000 Unterstützern über 200.000 Euro für die Produktion aufstellen können. Der Dungeon Crawler mit Roguelike-Elementen wird einen lokalen Koop-Modus bieten und besiegte Gegner wiederzubeleben, damit diese künftig im Kampf gegen die Feindesscharen helfen. Der liebevolle Pixel-Look und ein hoffentlich flüssiges und präzises Gameplay machen das Game zu einem Geheimtipp Ende des Jahres. Game Pass: möglich, aber unwahrscheinlich.

Was sonst noch 2020 erscheinen soll: