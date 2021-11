Vom "lyrischen Mörder" zum unantastbaren O.G.: Die 9 besten Songs von Xen

Am 25. September wird Xen neben anderen Gästen Teil des Red Bull Symphonic von Deutschrap-Star Loredana in Luzern sein. In der Schweiz ist der Dietiker Rapper indes selbst bereits ein Star und stellte sein Live-Qualitäten nicht zuletzt auch beim Red Bull Gondeli unter Beweis:

Red Bull Gondeli: Xen live in Andermatt

Damit du Xen noch besser kennenlernst, haben wir für dich seine wichtigsten Songs in einer Liste:

01 Lyrische Mörder

"Lyrische Mörder" gilt heute in der ganzen Deutschschweiz als Klassiker. Mit diesem Song machte Xen 2011 zum ersten Mal ein grösseres Publikum auf sich aufmerksam und brachte einen Untergrund-Hype von Zürich bis nach Spreitenbach ins Rollen. Der Name ist Programm: Auf dem Song battlet der Dietiker einen imaginären Gegner in Grund und Boden und packt dabei Styles aus, die man damals in dieser Perfektion noch selten gehört hatte.

02 Wer will battle

Spätestens mit "Wer will battle" kam für Xen der schweizweite Durchbruch. In seinem Video für die Reihe "Cüs Helveta", dem Schweizer Pendant zu "Halt die Fresse" von Aggro TV, stellte er eindrücklich unter Beweis, dass er auch nach "Lyrische Mörder" weiter an seiner Technik gefeilt hatte und packte ein eindrückliches Flow-Arsenal aus. Der hungrige MC aus Dietikon galt nun bei vielen Rap-Fans als eine der grössten Hoffnungen für die Zukunft des Games.

Deutschrap Urgestein als Vorbild Xen zählt Deutschrapper Kool Savas zu seinen Vorbildern.

03 Sandchaschte

Mit seinem Debütalbum "Ich gäge mich", das direkt auf dem vierten Platz der Schweizer Hitparade chartete, erfüllte der "lyrische Mörder" die hohen Erwartungen von Fans und Kritikern. Der beste und erfolgreichste Song der Platte ist der Track "Sandchaschte", auf dem Xen sein Leben bis dato Revue passieren lässt und seine innere Zerrissenheit offenbart. Es ist der wichtigste Song überhaupt, um Xens Persönlichkeit und seine Kunst zu verstehen.

Debütalbum wird zum Charterfolg 2015 kletterte Xens "Ich gäge mich" auf Platz 4 der Schweizer Hitparade und hielt sich 13 Wochen in den Charts.

04 Alé (feat. EAZ)

Nachdem er sich mit seinem Debütalbum den Respekt geholt hatte, der ihm zustand, zog Xen auf dem "Physical Shock Sampler" seine Entourage mit ins Rampenlicht. Auch dieses Album gilt als Klassiker – vor allem wegen der Hit-Single "Alé", die einen völlig neuen Stil im CH-Rap etablierte. Xen und EAZ zeigen sich darauf in Topform und liefern einen astreinen albanisch-schweizerischen Sommerhit, der nur so vor Coolness und Atmosphäre strotzt.

Auch "Physical Shock" erobert die Charts Mit dem Sampler holte sich Xen in der Schweizer Hitparade Platz 3.

05 Nasty Girl (feat. EAZ & Ledri Vula)

Nach dem Erfolg von "Alé" wagten Xen und EAZ den Takeover in Südeuropa und zogen ein Feature mit Ledri Vula , seines Zeichens einer der grössten Rapstars im albanischen Raum, an Land. Auf "Nasty Girl" stellt sich Xen nicht nur einem neuen Publikum vor, sondern demonstriert auch, dass er auf Albanisch genauso beschlagen rappen kann wie auf Schweizerdeutsch. Respekt.

06 SOS (feat. Chekaa)

Obwohl Xen durchaus auch eine introvertierte, düstere Seite hat, surfte er nach "Alé" und "Nasty Girl" auf der Sommerhit-Welle. Zusammen mit Sänger und Produzent Chekaa holt der Dietiker den Mittelmeer-Strand direkt in die bewölkte Zürcher Vorstadt. "SOS" ist bis heute ein Song, der auf keiner CH-Rap-Party fehlen darf.

07 Meh welle

Dass es Xen trotz aller Leichtfüssigkeit nicht an Tiefgang fehlt, zeigt er auf dem Intro zu seiner zweiten Solo-Platte "Lieblingsrapper". Auf "Meh welle" erzählt er die Geschichte seines Vaters, der als Gastarbeiter in die Schweiz kam, und erteilt sich dabei selbst eine Lektion in Demut. Gänsehaut pur.

Gold für "Meh welle" Der Song erreichte in der Schweiz Goldstatus. Das Album "Lieblingsrapper" schaffte es auf Platz 4 der Hitparade.

08 Hässig

Auf seinem neusten Album "Xen" interpretiert der Dietiker einen Klassiker neu und zeigt seinen Fans, dass er auch sechs Jahr nach "Ich gäge mich" noch den "Sandchaschte"-Vibe wiederauferstehen lassen kann. Trotzdem zeigt "Hässig" auch, dass Xen einen weiten Weg gegangen und als Mensch gewachsen ist. Und dass der Erfolg seinen Hunger als MC noch lange nicht gestillt hat.

09 Honig

Auch wenn "Hässig" eine wunderbare Referenz an den alten Xen-Style ist, ist "Honig" der beste Song auf der neuen Platte. Dieses atmosphärische, coole Stück Musik zeigt einen tiefenentspannten Xen in Hochform, der seinen OG-Status feiert und niemandem mehr etwas beweisen muss. So sehen Sieger aus.

