Kristofer Turdell dominiert das Xtreme Verbier und holt sich den FWT-Titel

im Jahr 1996 hat sich der prominente Bec de Rosses in der Schweiz zum begehrtesten Freeride-Areal der Welt entwickelt. Es ist ein Ort, an dem Athleten neu definieren, was in den Bergen möglich ist, und zeigen, wie gefährlich die Freeriding-Disziplin sein kann.

gerade den hart umkämpften Ski-Bewerb der Männer für sich entscheiden konnte - an einem der denkwürdigsten Freeride-Tage in der jüngeren FWT-Geschichte. Turdell gewinnt zum ersten Mal das Xtreme Verbier, holt sich die Krone für den FWT-Gesamtsieg 2021 und beweist damit der Welt, dass er immer noch die dominierende Kraft im Freeskiing ist.

25 Jahre später steht Verbier nach wie vor an der Spitze der Freeriding-Hotspots, wo der herausragende

Schauplatz Bec de Rosses

Aufgrund der aktuellen Windbedingungen fuhr man auf der „Petit Bec"-Fläche. Der Tag begann mit einem klaren Sieg der Freeride-Queen Marion Haerty, die sich mit ihrem vierten Saison-Sieg im Snowboard-Bewerb zur Gesamtsiegerin 2021 krönte. Haerty stampfte eine aggressive Top-to-Bottom-Line in den Schnee von Verbier, mit mehreren haarsträubenden Drops und einem unverwechselbaren und zügigen Flow.

Dann war es Zeit für die Freeskiierinnen und für die Lokalmatadorin Elisabeth Gerritzen, die das Undenkbare schaffte: Als erste Freeriderin gewinnt sie das Xtreme Verbier zweimal in Folge. Aber damit noch nicht genug - mit ihrem Sieg in Verbier kletterte sie nämlich auch noch in der Gesamtwertung von Platz 5 auf 1. Der doppelte Cliff-Drop im oberen Teil des Hanges und ein riesiger Air am Ende ihrer Line ließen den Juroren keine andere Wahl, als sie zur verdienten Siegerin zu küren. Dicht gefolgt wurde die sympathische Schweizerin von der Wildcard-Riderin

Den Snowboard-Bewerb der Männer dominierte der Sieger aus Fieberbrunn Victor De Le Rue im gewohnt katzenhaften Style und Full-Send-Modus. Seinen Run startete er mit einem exponierten Double-Drop, gefolgt von einem massiven 360 und einer weiteren Double Section. De Le Rues Engagement am Bec besiegelte schließlich seinen FWT-Gesamtsieg 2021 vor dem Tour-Rookie Blake Moller.

Und dann war es endlich Zeit für das heiß ersehnte Freeski-Finale der Männer! Alle 12 qualifizierten Rider kamen, um zu gewinnen und die Bedingungen waren perfekt - es war also alles war angerichtet. Der Contest entwickelte sich schnell zu einem der unterhaltsamsten Freeride-Bewerbe in der jüngeren Geschichte der Disziplin.

Eröffnet wurde das Fest von Veteran Carl Eriksson mit einem sauberen 360 über einen riskanten Powder-Kicker. Wildcard-Rider Wadeck Gorak legte nach und stampfte mehrere 360s und Backflips in den Pulverschnee von Verbier. Dann folgte der erfahrene Aymar Navarro, der sich auf direktem Wege über den gefährlichsten Double-Cliff-Drop hinunterstürzte. Gekrönt wurde das Freeride-Feuerwerk schließlich von Tour-Rookie Ross Tester mit einem heftigen Step-Down-Backflip - auf einen Sicherheitslauf wollte an diesem Tag wohl niemand setzen!

