Like A Dragon: Infinite Wealth - Emotion und Humor in perfekter Balance

Es ist definitiv ein heikles Gleichgewicht, aber es ist das Ergebnis der vielen Jahre, in denen die Serie ihre Stimme gefunden hat. Ich glaube, dass es auch in traurigen Zeiten möglich oder sogar notwendig ist, Dinge zu finden, die Freude oder einen zum Lachen bringen. Die Veränderungen in der Stimmung sind Teil der menschlichen Erfahrung und spiegeln sich im Leben der Menschen und in den Geschichten wider, die wir in Like a Dragon schreiben.