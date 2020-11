Yakuza: Like a Dragon - 5 Gründe, warum ihr das Game nicht verpassen dürft

Nach fast einem Jahr schafft es Yakuza 7 unter dem Namen Yakuza: Like a Dragon endlich in den Westen. Durch den gleichzeitigen Release auf Sony- und Microsoft-Konsolen haben nun noch mehr Spieler die Chance, ihre ersten Schritte in der renommierten Spielereihe zu machen. Aber auch Fans, die bereits zahlreiche Stunden in Kamurocho verbracht haben, sollten diesen Part auf keinen Fall ignorieren.

1. Perfekt für Yakuza-Neulinge

In Japan zählt die Yakuza-Reihe zu einem der beliebtesten Franchises. Im Westen kämpfen sich die Spiele langsam aus der Nische. Seit dem Release des Prequels, Yakuza 0, wächst das Interesse der Spielerschaft. Mit nun insgesamt 8 erschienenen Titeln, von denen die meisten chronologisch aufeinander aufbauen, fällt ein Einstieg oft schwer.

Mit der Umbenennung von Yakuza 7 in Yakuza: Like a Dragon möchte Sega ein Zeichen setzen. Durch die Eliminierung der Zahl im Namen lädt der Publisher Spieler dazu ein zum ersten Mal in die Reihe einzutauchen. Während die Vorgänger sich primär um den Hauptcharakter Kazuma Kiryu drehten, präsentiert Like a Dragon einen neuen Helden in der Hauptrolle: Kasuga Ichiban. S owohl Veteranen als auch Neulinge können sich also auf eine komplett neue Saga, mit einem frischen Gesicht auf dem Cover, freuen.

Das neue Gesicht der Yakuza-Reihe: Kasuga Ichiban © Sega

Am grundlegenden Spielablauf der Reihe ändert Yakuza: Like a Dragon auf den ersten Blick nichts. Ihr beginnt euer Abenteuer Serien-typisch im Unterhaltungs-Distrikt Kamurocho in Tokyo, und erkundet in der Haut von Ichiban die Gassen und Shops. Doch bereits die erste Begegnung mit Feinden offenbart eine gewaltige Neuerung: Im Vergleich zu den Beat ‘em Up-ähnlichen Kampfsequenzen vergangener Teile setzt Like A Dragon auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, ähnlich Titeln wie Dragon Quest. Doch die jRPG-Parallelen enden nicht hier. Nach gewonnen Auseinandersetzungen erhält Ichiban Erfahrungspunkte, steigt Level auf und verbessert seinen Job und die damit verbundenen Skills.

Im Laufe des Prologs führt euch eure Reise dann zum eigentlichen Schauplatz von Yakuza: Like A Dragon - Yokohama. Damit setzt der Titel nicht nur auf einen neuen Hauptcharakter, frisches Kampfsystem, sondern auch komplett unverbrauchtes Szenario.

Willkommen in Yokohama, dem Schauplatz von Yakuza: Like a Dragon © Sega

2. Charismatische Charaktere

Ichiban muss sich zum Glück nicht alleine durch die Schergen klopfen, die euch auf der Straße schief ansehen. Nach und nach schließt sich euch eine bunt gemischte Besetzung aus Charakteren an, die sowohl die Story bereichern, als euch auch im Kampf zur Seite stehen. Dabei ist es spannend zu sehen, wie Yakuza: Like a Dragon bekannte RPG-Archetypen für seine Spielwelt adaptiert. So trefft ihr zum Beispiel auf den Obdachlosen Namba, der die Rolle eines Magiers einnimmt. Anstatt sich direkt ins Handgemenge zu begeben, bewirft er Feinde lieber mit Bohnen, die einen Schwarm aus Tauben auf die Feinde ansetzen.

Früh im Spiel trifft Ichiban auf den Obdachlosen Namba © Sega

Yakuza: Like a Dragon steckt bis zum Rand voll mit solchen einzigartigen, liebenswerten Charakteren. Selbst Figuren, die nur an der Seitenlinie des Geschehens stehen, sind mit glaubhaften Motivationen versehen und hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Dies war schon in der Vergangenheit eine Stärke der Reihe, und Like a Dragon macht hier keine Ausnahme.

3. Tragische Ereignisse und verrückte Situationen

Zusätzlich zu den charismatischen Akteuren bietet Yakuza: Like a Dragon aber auch eine spannende Geschichte voller Wendungen, die es schafft seine Figuren perfekt in Szene zu setzen. Trotz vieler tragischer und ernster Momente schafft es das Spiel mit seiner schrulligen Art eine perfekte Balance zu generieren. Abseits der düsteren Pfade warten zahlreiche Momente, die beweisen, dass sich die Spielereihe nicht immer ganz ernst nimmt.

Absurde Inszenierung ist ein Markenzeichen der Yakuza-Reihe © Sega

Viele dieser leichtherzigen und bizarren Ereignisse sind in den zahlreichen Nebengeschichten verbaut. Diese füllen die vom Tempo gut getaktete Haupt-Story perfekt aus. Oft sind die Personen und Szenarien spannend genug, um euch für Stunden abzulenken.

4. Mit dem Go-Kart durch Yokohama

Natürlich darf ein großes Markenzeichen der Yakuza-Reihe auch in Like a Dragon nicht fehlen: Mini-Games. Diese kommen in unterschiedlichen Größenordnungen. Wie gehabt könnt ihr eure hart erkämpften Yen in der Arcade ausgeben. Neben Oldschool-Games wie Fantasy Zone, OutRun und Space Harrier könnt ihr auch das Fighting Game Virtua Fighter 5 spielen . Oder ihr versucht euer Glück an einem der Ufo-Catcher und versucht das Sega-Maskottchen eurer Wahl heraus zu angeln. Wer es musikalisch mag, verbringt seine Zeit in einer Karaoke-Bar und drückt im richtigen Rhythmus Knöpfe, während eure Party-Mitglieder den ausgewählten Song von sich geben.

Es gibt aber auch wesentlich involviertere Neben-Attraktionen. Eine davon ist Dragon Kart. Hier steigen die Charaktere in Go-Karts und rasen durch die Straßen von Yokohama. Natürlich inklusive abgedrehter Bonus-Waffen, um die Konkurrenz zu behindern.

Super Ichiban Kart - aber ohne grüne Panzer © Sega

5. Der Ersatz für den Japan-Urlaub

Sollte euch das Japan-Fernweh packen, so ist Yakuza: Like a Dragon das optimale Substitut. Die Spielewelt ist so authentisch, dass man das Gefühl hat, selbst in den Straßen von Yokohama und Kabukicho (die reale Vorlage für Kamurocho) zu stehen. Das beginnt bei dem Design der Stadtteile und endet bei der Soundkulisse, die Japan-Fans das Herz aufgehen lassen.

Kamurocho ist die Spiel-Version des Tokyo-Stadtteils Kabukicho © Sega

Es sind die zahlreichen Details, welche die Welt von Like a Dragon zum Leben erwecken. Conbini-Stores haben ihre eigenen, musikalischen Jingle. An den Straßen könnt ihr euch an Getränkeautomaten bedienen, und in den Gassen surren die Klimaanlagen.

Wer noch nie in Japan war, bekommt hier einen überraschend echten Eindruck vom Land der aufgehenden Sonne (jedenfalls von den sehr urbanen Gegenden). Alle, die bereits einmal ihren Urlaub dort verbracht haben, werden sich reihenweise an ihren Aufenthalt erinnert fühlen.

Kabukicho - Kamurocho in der realen Welt © Matthias Regge

Eine neue Generation von Yakuza