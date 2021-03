Yakuza: So startet ihr am besten in die Spielereihe

Die Yakuza-Spiele sind in Japan schon seit langem ein essenzieller Bestandteil der Gaming-Kultur. Mit jedem neuen Teil der Reihe steigt auch der Einfluss im Westen. Mittlerweile haben es die aktuellen Titel geschafft, sich aus der Nische zu befreien. Immer mehr Spieler werden neugierig. Sei es durch Erzählungen von Freunden oder die durchgängigen, positiven Reviews der Fachpresse - viele möchten den Einstieg in die Welt von Yakuza wagen.

Die Yakuza-Spiele sind in Japan schon seit langem ein essenzieller Bestandteil der Gaming-Kultur. Mit jedem neuen Teil der Reihe steigt auch der Einfluss im Westen. Mittlerweile haben es die aktuellen Titel geschafft, sich aus der Nische zu befreien. Immer mehr Spieler werden neugierig. Sei es durch Erzählungen von Freunden oder die durchgängigen, positiven Reviews der Fachpresse - viele möchten den Einstieg in die Welt von Yakuza wagen.

Wie steige ich am besten in die Yakuza-Reihe ein?

Bei 8 verfügbaren Spielen - teilweise mit Remakes versehen - und möglichen Spin-Offs, sieht man aber oft die Brühe vor lauter Ramen nicht. Wir helfen euch den ersten Schritt zu tun und beantworten die Frage: Wie steige ich am besten in die Yakuza-Reihe ein?

Bei 8 verfügbaren Spielen - teilweise mit Remakes versehen - und möglichen Spin-Offs, sieht man aber oft die Brühe vor lauter Ramen nicht. Wir helfen euch den ersten Schritt zu tun und beantworten die Frage: Wie steige ich am besten in die Yakuza-Reihe ein?

Yakuza 0 - Start mit dem Prequel

Der erste Schritt, der Yakuza mehr in das Rampenlicht der breiten Spielerschaft gebracht hat, ist Yakuza 0. Der Titel ist 2015 erschienen und dient als Prequel zum ersten Teil der Reihe. Der aktuellste Titel, vor dem Release von 0, war Yakuza 5, das auf der PlayStation 3 erschienen ist. Yakuza 0 machte also damals den Sprung auf eine neue Konsolengeneration. Auch mit dem festen Ziel, neue Spieler zu gewinnen.

Der erste Schritt, der Yakuza mehr in das Rampenlicht der breiten Spielerschaft gebracht hat, ist Yakuza 0. Der Titel ist 2015 erschienen und dient als Prequel zum ersten Teil der Reihe. Der aktuellste Titel, vor dem Release von 0, war Yakuza 5, das auf der PlayStation 3 erschienen ist. Yakuza 0 machte also damals den Sprung auf eine neue Konsolengeneration. Auch mit dem festen Ziel, neue Spieler zu gewinnen.

Mit Yakuza 0 zu starten ergibt also bereits aus Story-Sicht Sinn. Aber ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Teil das erste Mal war, das die Reihe eine Modernisierung erhalten hatte. Gameplay ist wesentlich raffinierter und zugänglicher als in den Vorgängern. Außerdem bietet die Geschichte einen schönen Querschnitt durch die Charaktere und Orte, die euch im Laufe der Serie begleiten werden.

Mit Yakuza 0 zu starten ergibt also bereits aus Story-Sicht Sinn. Aber ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Teil das erste Mal war, das die Reihe eine Modernisierung erhalten hatte. Gameplay ist wesentlich raffinierter und zugänglicher als in den Vorgängern. Außerdem bietet die Geschichte einen schönen Querschnitt durch die Charaktere und Orte, die euch im Laufe der Serie begleiten werden.

Wer bereits mit dem Yakuza-Universum vertraut ist, bekommt in 0 als Bonus eine Portion Fan-Service. Es ist immer spannend zu erleben, wie die Charaktere, mit denen man bereits Zeit verbracht hat dorthin kamen, wo sie nun stehen. Wenn ihr dieses Gefühl erleben wollt, bietet es sich an, Yakuza 0 als eine Art Rückblick zu spielen, und stattdessen mit dem folgenden Titel zu beginnen:

Wer bereits mit dem Yakuza-Universum vertraut ist, bekommt in 0 als Bonus eine Portion Fan-Service. Es ist immer spannend zu erleben, wie die Charaktere, mit denen man bereits Zeit verbracht hat dorthin kamen, wo sie nun stehen. Wenn ihr dieses Gefühl erleben wollt, bietet es sich an, Yakuza 0 als eine Art Rückblick zu spielen, und stattdessen mit dem folgenden Titel zu beginnen:

Yakuza Kiwami - Remake des ersten Spiels

Doch nicht nur die Optik und Cutscenes wurden ordentlich aufpoliert; auch das Gameplay wurde erweitert, um näher an das heranzukommen, was Spieler durch Yakuza 0 erlebt haben.

Nach dem Erfolg von Yakuza 0 folgte Yakuza Kiwami. Der Titel ist ein Remake des ersten Spiels, dass einst auf der PlayStation 2 erschienen ist. Doch nicht nur die Optik und Cutscenes wurden ordentlich aufpoliert; auch das Gameplay wurde erweitert, um näher an das heranzukommen, was Spieler durch Yakuza 0 erlebt haben.

Nach dem Erfolg von Yakuza 0 folgte Yakuza Kiwami. Der Titel ist ein Remake des ersten Spiels, dass einst auf der PlayStation 2 erschienen ist. Doch nicht nur die Optik und Cutscenes wurden ordentlich aufpoliert; auch das Gameplay wurde erweitert, um näher an das heranzukommen, was Spieler durch Yakuza 0 erlebt haben.

Wer also gewillt ist noch tiefer in die Geschichte von Kazuma Kiryu einzutauchen, kann sich überlegen die Titel in der folgenden Reihenfolge zu spielen: Yakuza Kiwami, Yakuza 0, Yakuza Kiwami 2.

Wer also gewillt ist noch tiefer in die Geschichte von Kazuma Kiryu einzutauchen, kann sich überlegen die Titel in der folgenden Reihenfolge zu spielen: Yakuza Kiwami, Yakuza 0, Yakuza Kiwami 2. Auf diese Weise nimmt die Gameplay-Qualität der Teile stetig zu, ohne dass man Teile der Geschichte opfert oder den Kontext verliert.

Wer also gewillt ist noch tiefer in die Geschichte von Kazuma Kiryu einzutauchen, kann sich überlegen die Titel in der folgenden Reihenfolge zu spielen: Yakuza Kiwami, Yakuza 0, Yakuza Kiwami 2. Auf diese Weise nimmt die Gameplay-Qualität der Teile stetig zu, ohne dass man Teile der Geschichte opfert oder den Kontext verliert.

Volcoms Far Eastern Exposure in Japan

Yakuza: Like a Dragon - Neustart mit Teil 7

Auf dem Papier klingt es verrückt in eine Spielereihe mit dem 7. Teil einzusteigen. Es hat aber seinen Grund, warum der Name dieses Spiels im Westen zu Yakuza: Like a Dragon geändert wurde:

Auf dem Papier klingt es verrückt in eine Spielereihe mit dem 7. Teil einzusteigen. Es hat aber seinen Grund, warum der Name dieses Spiels im Westen zu Yakuza: Like a Dragon geändert wurde: Hier handelt es sich um ein komplettes Story-Reboot. Die Geschichte spielt nach den Ereignissen von Yakuza 6 und drehen sich um einen komplett neuen Hauptcharakter: Kasuga Ichiban.

Auf dem Papier klingt es verrückt in eine Spielereihe mit dem 7. Teil einzusteigen. Es hat aber seinen Grund, warum der Name dieses Spiels im Westen zu Yakuza: Like a Dragon geändert wurde: Hier handelt es sich um ein komplettes Story-Reboot. Die Geschichte spielt nach den Ereignissen von Yakuza 6 und drehen sich um einen komplett neuen Hauptcharakter: Kasuga Ichiban.

Wer sich allerdings dazu entscheidet mit Teil 7 seine Reise in die Welt von Yakuza zu beginnen, sollte sich im klaren sein, dass dieser Bruch im Gameplay dazu führen könnte, dass man andere Erwartungen an die früheren Ableger der Serie hat.

Wer sich allerdings dazu entscheidet mit Teil 7 seine Reise in die Welt von Yakuza zu beginnen, sollte sich im klaren sein, dass dieser Bruch im Gameplay dazu führen könnte, dass man andere Erwartungen an die früheren Ableger der Serie hat. Das Tempo und die Haptik von Kämpfen unterscheiden sich drastisch. und da diese einen großen Teil des Spiels ausmachen, sollte man sich im klaren sein, dass Like a Dragon hier nicht die Reihe als Ganzes repräsentiert.

Wer sich allerdings dazu entscheidet mit Teil 7 seine Reise in die Welt von Yakuza zu beginnen, sollte sich im klaren sein, dass dieser Bruch im Gameplay dazu führen könnte, dass man andere Erwartungen an die früheren Ableger der Serie hat. Das Tempo und die Haptik von Kämpfen unterscheiden sich drastisch. und da diese einen großen Teil des Spiels ausmachen, sollte man sich im klaren sein, dass Like a Dragon hier nicht die Reihe als Ganzes repräsentiert.

Judgment - Einstieg mit dem Spin-Off