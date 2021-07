Emotionen als Stärke: Yecca im Porträt

Auch die Rap-Welt faszinierte sie. Yecca fand darin etwas, was ihr im Pop fehlte: Mehr Ehrlichkeit, mehr Emotion. So war auch ihr musikalischer Übergang fließend. Bereits mit 15 schrieb sie Raptexte – doch diesmal auf Deutsch. Im Laufe ihrer Jugend geriet das Musikmachen in den Hintergrund, Schule und später die Uni waren erst mal wichtiger. Doch die Vorlesungen wurden immer langweiliger, die Musiksoftware immer interessanter und so suchte sie nach Type-Beats im Netz und rappte sich den Frust von der Seele.