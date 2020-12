Yin Kalle – Trap-Lord aus Berlin-Schöneberg

, der Schöneberger Trap-Lord mit dem immer wilder wuchernden blonden Haarschopf. Und doch blickt er schon auf jahrelange Rap-Erfahrung, Klickmillionen und beachtlich viel Output zurück. Noch vor Weihnachten erscheint „Kalle allein zu Haus“, sein drittes Release in diesem Jahr, und vorab die Single „Baby ja“. Was ist da los?

„Baby ja“ (2020)

Kalle hat also seine ganz eigenen Lifestyle-Vorlieben, die neben Genussmitteln auch ganz klassische Statussymbole beinhalten. Teure Schuhe, teure Hose, teures alles, ihr versteht. Als er als Oberschüler anfing, verstrahlten Trap lieber selber zu machen als nur zu hören, war das Budget noch begrenzt, der Weg aber schon klar: „Ich werde rich“.

„Werde rich“ (2017)

Und manchmal funktionieren sie ja, die selbsterfüllenden Prophezeiungen – spätestens 2019 ging Kalle mit „Blick ist leer“ und „Lila Racks“ aufs nächste Level und zementierte sich bestens gekleidet und merklich vernebelt mitten in die neue Berliner Rap-Welle.

„Lile Racks“ (2019)

„Aja“ (2018)