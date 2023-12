Schreibe auf einem Blatt Papier oder in der Notizen-App auf deinem Handy genau auf, warum du deinen Vorsatz erreichen willst. Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort.

Schreibe auf einem Blatt Papier oder in der Notizen-App auf deinem Handy genau auf, warum du deinen Vorsatz erreichen willst. Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort.

Schreibe auf einem Blatt Papier oder in der Notizen-App auf deinem Handy genau auf, warum du deinen Vorsatz erreichen willst. Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort.

Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen, die sich für eine positive Verhaltensänderung entscheiden, diese eher erreichen als diejenigen, die sich vornehmen, etwas nicht mehr zu tun. Schau dir also dein Ziel noch einmal an und finde heraus, ob es negativ oder positiv formuliert ist.

Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen, die sich für eine positive Verhaltensänderung entscheiden, diese eher erreichen als diejenigen, die sich vornehmen, etwas nicht mehr zu tun. Schau dir also dein Ziel noch einmal an und finde heraus, ob es negativ oder positiv formuliert ist.

Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen, die sich für eine positive Verhaltensänderung entscheiden, diese eher erreichen als diejenigen, die sich vornehmen, etwas nicht mehr zu tun. Schau dir also dein Ziel noch einmal an und finde heraus, ob es negativ oder positiv formuliert ist.