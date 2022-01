Yu-Gi-Oh! Master Duel: Die besten Tipps für den Einstieg

Wer bis vor kurzem das Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel in digitaler Form spielen wollte, griff primär auf Yu-Gi-Oh! Duel Links zurück. Allerdings bot dieser Titel nur eine abgespeckte, leicht veränderte Variante des Originals. Nun gibt es für PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox aber eine Möglichkeit Yu-Gi-Oh! in seiner ganzen Pracht zu erleben: Master Duel.

Yu-Gi-Oh! Master Duel ist komplett Free 2 Play. Das ist im Bereich der digitalen Sammelkartenspiele mittlerweile die Norm. Egal ob Hearthstone, Magic Arena oder Legends of Runeterra - der Einstieg ist immer kostenlos. Gerade Hearthstone und Magic Arena sind allerdings dafür bekannt, dass die Karten-Akquise mit einer gewissen Menge an Grind, oder einer frühen Paywall verbunden ist. Gerade dann, wenn man ein Deck konstruieren möchte, welches in den höheren Plätzen der Rangliste mithalten kann.

Master Duel ist hier sehr fair. Es ist relativ einfach ein spielstarkes Turnier-Deck zusammen zu stellen, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Über unterschiedliche Missionen und Challenges könnt ihr dann die in-Game-Währung, Gems genannt, erspielen. Natürlich nimmt die Menge an kostenloser Gems auch irgendwann ab. Wem eine bestimmte Karte fehlt, kann diese für Crafting Points erstellen. Diese kommen in den vier Seltenheitsstufen von Master Duel: Normal, Rare, Super Rare und Ultra Rare. Karten können auch für eine bestimmte Menge an Crafting Points ihrer respektiven Seltenheit zerlegt werden.

Damit ihr das meiste aus dieser herausholen könnt, schnell euer Wunsch-Deck bekommt und generell einen leichteren Start erleben könnt, geben wir euch hier ein paar essenzielle Tipps für den Einstieg!

Eines noch vorweg: Yu-Gi-Oh! ist nicht gleich Yu-Gi-Oh!

Solltet ihr vor vielen Jahren Yu-Gi-Oh! gespielt haben und nun, mit Master Duel, euren Weg zurück ins Spiel finden, sollte euch eines bewusst sein: Das Spiel hat sich stark verändert. Es ist immer noch möglich ein Deck zu spielen, was sich auf die Strategien und Mechaniken stützt, die man als Kind oder Jugendlicher erlebt hat. Aber mittlerweile dominieren Elemente wie Fusion-, Synchro-, XYZ-, und Pendel-Beschwörungen das Spiel.

Auf höchstem Level nutzen Decks lange Combos, um starke Boards zu generieren, die es dann zu brechen gilt. Das Spiel wird dann eher zu einem Logik-Rätsel, das jeder Spieler für sich lösen muss. Diese Art des Gameplay wirkt für Zuschauer eventuell etwas eintönig, ist aber für die Duellanten im Ring sehr spannend und mit schweren Entscheidungen verknüpft.

Doch keine Sorge. In den unterschiedlichen Tutorials führt Master Duel einen an diese neuen Mechaniken heran.

Im Kontrast dazu ist Magic: The Gathering auf unterschiedlichen Wettbewerbsstufen relativ ähnlich. Natürlich wird es auch zunehmend Komplexer, aber das grobe Gameplay ähnelt sich auch auf höherem Niveau. Spieler konnten Turnier-Level Magic: The Gathering zuletzt auf den Red Bull Untapped -Finals in Portugal erleben.

01 Holt euch die Daily Login-Boni

Aktuell werden vierstellige Summen an Gems verschenkt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch täglich in das Spiel einzuloggen. Diese Gems könnt ihr dann optimal dafür nutzen den anderen Tipps dieser Liste zu folgen.

02 Aktiviert den Duel Pass

Der Season Pass von Yu-Gi-Oh! Master Duel versorgt euch für die ersten 50 seiner 100 Stufen mit kostenlosen Goodies. Darunter unter anderem Gems und Crafting Points. I hr könnt die Premium-Version des Passes für 600 Gems aktivieren. Nutzt diese Chance, die Menge an Boni ist es auf jeden Fall wert.

Der Duel Pass von Master Duel kann über in-Game-Währung erworben werden © Konami

Topf der Gier Wer den Duel Pass durchspielt bekommt den ikonischen Topf der Gier als Begleiter. Aber was macht die gleichnamige Karte?

03 Kauft Booster immer im 10er-Pack

Booster solltet ihr - wenn vermeidbar - niemals einzeln kaufen. Erwerbt diese immer im 10er-Pack. Zwar bekommt ihr keinen Rabatt, aber dafür die Garantie auf mindestens eine Super Rare. Sollte euer gesamter Pull keine Ultra Rare beinhalten, wird das entsprechende Booster für den nächsten 10er-Pack aufgewertet und eine garantierte Ultra Rare beinhalten.

04 Holt euch die Bundles im Shop

Noch bevor ihr euch eure ersten Booster kauft, solltet ihr euch die drei Bundles gönnen, die jeweils einmal im Shop verfügbar sind. Diese bieten euch nicht nur 10 Booster zu einem Preis von 750 Gems (anstatt 1.000) , sondern geben euch auch eine von drei starken Karten als kostenlose Dreingabe. Besonders Aschenblüte & Freudiger Frühling ist in fast jedem Deck relevant.

Die Bundles in Master Duel sind ein guter Deal © Konami

Die Karten der Bundle Ascheblüte & Freudiger Frühling Ein Monster, das verhindert, dass euer Gegner Karten aus seinem Deck sucht. Feierliches Urteil Eine Konter-Falle, die jegliche Karten-Aktivierung verhindern kann.

05 Lernt Mechaniken und Archetypen im Solo-Modus

Wer einen Auffrischer braucht, oder seine erste Schritte wagen möchte, sollte sich den Solo-Modus von Yu-Gi-Oh! Master Duel ansehen. Hier findet ihr zahlreiche Tutorials und Einzelspieler-Duelle. Das besondere hierbei ist, dass die unterschiedlichen Stages sich auf diverse Archetypen des Spiels fokussieren und ihr gleichzeitig lernt diese Deck-Art zu spielen. Perfekt! Denn am Ende der Stage erhaltet ihr das passende Structure Deck mit allen Karten.

06 Crafting und (kostenlose) Secret Booster

Solltet ihr wissen, wie euer Wunsch-Deck aufgebaut sein soll, müsst ihr euch nicht zwingend auf Glück verlassen, um die Karten zu erhalten, die euch dafür fehlen. Master Duel verfügt über einen Crafting-System. Für 30 Crafting Points könnt ihr jede Karte einfach erstellen.

Nun wissen wir, in welchen Boostern Nibiru zu finden ist. © Konami

Ihr könnt im Deck-Editor zudem einsehen, in welchen Booster-Packungen eine entsprechende Karte zu finden ist. Master Duel verfügt nämlich über eine Vielzahl an Secret Booster Packs. Diese folgen dem selben Aufbau und Kartenpool, wie die Master Packs. Allerdings hat jedes dieser Secret Packs ein bestimmtes Thema als Grundlage. Die Hälfte eines Secret Packs sind ausschließlich Karten, welche zu diesem Thema passen. Das heißt, ihr solltet zu Beginn versuchen primär diese zu kaufen.

Secret Packs werden für die Dauer von 24 Stunden freigeschalten, bevor sie erneut erspielt werden müssen. Ihr erhaltet diese per Zufall, wenn ihr eine seltene Karte in einem beliebigen Booster findet, die zu einem Secret Booster-Archetyp gehört.

Dieses Symbol zeigt euch, dass ihr ein neues Secret Booster gefunden habt. © Konami

Allerdings schaltet ihr dieses auch frei, wenn ihr eine Super Rare oder Ultra Rare craftet, die man in einem Secret Pack finden könnte. Das erste Mal, wenn ihr das für ein solches Pack tut, dürft ihr dieses auch kostenlos erwerben. Craftet darum Karten am besten einzeln und holt euch euren kostenlosen Pull, wenn an der Oberseite der Schlüssel samt Ausrufezeichen im Interface erscheint.

Versäumt nicht euren Free-Pull abzuholen! © Konami

07 Craftet Staple-Karten

Solltet ihr Ultra Rares craften wollen, empfehlen wir euch vorrangig Karten zu bauen, die einen Platz in vielen Decks finden werden. Aktuell die sind die wichtigsten Ultra Rares folgende Karten:

Maxx “C”

Aschenblüte & Freudiger Frühling

Verbotener Tropfen

Unendliche Unbeständigkeit

Zugangskodier-Sprecher

Nibiru, das Urwesen

Göttliches Arsenal AA-ZEUS - Himmelsdonner

Besonders Maxx “C”, Ascheblüte und Verbotener Tropfen sind Karten, die aktuell in fast jedem Deck gespielt werden. Leider kann man von diesen drei Karten auch nur Verbotener Tropfen in einem Secret Booster finden. In diesem Fall “Betrügerische Flügel der Dunkelheit”.