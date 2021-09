Lektion des Tages: legt euch nicht mit FIFA-Macht Yvng Savage an

Einer der größten afrikanischen Namen im Esport ist Thabo 'Yvng Savage' Moloi. Thabo machte das erste Mal auf sich aufmerksam, als er sich gegen 512 Spieler im 2018 VS Gaming FIFA Festival durchsetzte.

Bei diesem Event wurde jedem sofort klar, dass gerade ein Ausnahmetalent die FIFA-Weltbühne betreten hat, so sehr war er der Konkurrenz überlegen. Das FIFA Spielen verdankt er einem guten Freund, der ihm die Basics beibrachte, und der nahen Community, die ihm beim Entwickeln seiner Fähigkeiten half.

