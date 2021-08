Street Fighters Pro Tipps: So spielt ihr Zangief

Street Fighter bietet eine stetig wachsende Palette an interessanten Charakteren. Bei all den Fightern ist es nicht immer leicht den Überblick zu behalten oder seinen Favoriten zu finden. Aus diesem Grund stellen wir euch die Street Fighter in unserem Guide einmal im Detail vor.

Heute haben wir die volle Packung “Muscle Power” für euch: Zangief.

01 Wer ist Zangief?

Zangief ist der Prototyp des Grappler-Archetypes: Ein Kämpfer, dessen Gameplan auf unblockbaren Command-Throws aufgebaut ist. Das bedeutet, dass er seine Stärken nur dann ausspielen kann, wenn er sich direkt neben seinem Gegner befindet.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Kampfstil von Zangief an Martial Arts angelehnt ist, die sich auf Würfe fokussieren: Die größte Inspiration ist dabei natürlich Profi-Wrestling. Aber man findet auch Einflüsse von Sambo, einer russischen Variante des Judo.

Zangief ist sehr patriotisch. Er liebt und lebt seine Heimat Russland. Obwohl sein Äußeres etwas anderes vermuten lässt, ist er sowohl freundlich, als auch sehr strategisch. Als Fan von “Muscle Power” und Ehrgeiz hat er zum Beispiel R. Mika schnell in sein Herz geschlossen und zeitweise sogar als ihr Mentor agiert.

Optisch strahlt Zangief rohe Muskelkraft aus. Er ist lediglich mit einer Speedo und Stiefeln bekleidet (welche natürlich im sowjetischen Rot gehalten sind). Weitere ikonische Design-Merkmale sind sein Irokese, die flauschige Brust- und Beinbehaarung, sowie die Narben auf seinem Oberkörper.

Diese hat er von seinem Training in der Natur der russischen Tundra. Dort nutzt er die ansässigen Bären als Sparringspartner für seine Wrestling-Moves.

I am...the Red Cyclone! Zangief (Street Fighter IV)

02 Zangiefs erster Auftritt

Wie viele Fighting Game-Archetypen feierte Zangief in Street Fighter II: The World Warriors sein Debüt. Seit dem hat sich nicht viel verändert. Zangief bekam natürlich in manchen Games ein paar neue Moves, sein optisches und spielerisches Design hat sich dabei aber nicht verändert. Auch heute gilt er als der Alpha-Grappler, der Standard an dem sich viele ähnliche Charaktere messen müssen.

Die KI-gesteuerte Version von Zangief aus den unterschiedlichen Street Fighter II-Teilen ist berühmt dafür vielen Spielern Kopfschmerzen bereitet zu haben. Selbst Red Bull Athlet, und Fighting Game-Legend, Daigo Umehara hat Probleme mit dem russischen Wrestler.

03 “Würfe sind Cheap!”

Würfe, und damit auch Command-Throws, haben gerade unter Gelegenheitsspielern und Einsteigern einen schlechten Ruf. Denn im Vergleich zu anderen Angriffen können diese nicht geblockt werden. Während reguläre Würfe in manchen Spielen zumindest mit einem eigenen Wurf abgewehrt werden können, sind Command-Throw. Ein Command-Throw ist dabei, wie der Name schon vermuten lässt, ein Wurf, für den ein besonderes Kommando eingegeben werden muss.

Diese sind oft nicht einfach anzubringen. Reichweite und die nötige Eingabe, um sie auszuführen stellen für viele Spieler ein Hindernis dar, wenn sie einen Grappler lernen wollen. Dafür sind solche Command-Throws oft schnell und verursachen sehr viel Schaden.

Die Kombination aus “nicht blockbar” und hohem Schaden führte dann natürlich schnell zu der Einstellung, dass solche Moves “cheap” und unfair sind. Der Sieg durch Würfe wurde in vielen Kinderzimmern und Arcades als unehrenhaft angesehen. Daran hat sich bis heute nicht unbedingt viel geändert. Allerdings ist diese Mentalität etwas, dass sehr schnell verfliegt, sobald man sich mehr mit dem Genre beschäftigt und die Kontermöglichkeiten zu Command-Throws lernt. Tatsächlich gehören Grappler in vielen Spielen zu den Charakteren, die es gegen einen Großteil der übrigen Fighter sehr schwer tun.

04 Zangiefs Spielstil

Wie zuvor erwähnt sind seine Command-Throws der Dreh- und Angelpunkt von Zangiefs Gameplan. Sein Spinning Pile Driver trifft den Gegner für massiven Schaden. Aber gerade auf höherem Niveau kommt ein Großteil des Schadens nicht von den Würfen direkt. Seine wahre Stärke zieht Zangief daraus, dass der Gegner versuchen wird dem Command-Throw zu entgehen. Dadurch resultieren Situationen, in dem der Gegner wesentlich weniger Optionen hat, und alle davon von Zangief abgedeckt werden können.

Steht ein Gegner direkt neben Zangief hat er grundsätzlich 2 Optionen, um einem Command-Throw zu entgehen: Er kann Springen, oder nach Hinten ausweichen (oft in Form eines Back-Dashes, sollte der Titel das erlauben). Gerade der Sprung ist dabei eine präferierte Lösung für zahlreiche Spieler, da ein Command-Throw, der ins Leere geht, dann durch einen gesprungenen Angriff bestraft werden kann.

Sobald man einen Sprung eingibt, kann man aber nicht blocken. Andere Angriffe treffen einen dann also. Ein sehr simpler Move, der einen Sprung hier bestraft ist Zangiefs Lariat. In manchen Versionen von Street Fighter besitzt er auch einen Command-Throw, der ausschließlich Gegner in der Luft trifft, um diese Option durch den entsprechenden Read zu bestrafen.

Schafft man es die Ausweich-Optionen seiner Gegner zu bestrafen, kann man die nächste Ebene des Gameplans ausführen. Denn ein Gegner, der sich darauf fokussiert einen eventuellen Angriff, wie einen Lariat, zu blocken, wird nichts tun. Das perfekte Ziel für einen Command Throw.

Red Bull The Pit - Top 16 Highlights

05 Ikonische Special-Moves

Spinning Pile Driver

Der klassische Command-Throw. Er wird über eine komplette 360°-Drehung des Sticks eingegeben. Ähnlich wie beim Hadouken ist der Spinning Pile Driver ein Move, der zum Trademark für alle folgenden Command-Throws wurde. Oft nennen Spieler die 360°-Grabs anderer Charaktere einfach “SPD” (Spinning Pile Driver). Selbst dann wenn der Wurf über einen Input eingegeben wird. So fällt die Bezeichnung SPD beispielsweise auch für den Potemkin Buster (von Potemkin aus Guilty Gear), obwohl der Angriff mit einem Halbkreis und darauffolgender Richtungseingabe ausgeführt wird.

Double Lariat

Der Double Lariat verfügt über eine sehr einfache Eingabe: Drückt man alle drei Punch- oder Kick-Buttons auf einmal, dreht sich Zangief zweimal um die eigene Achse. Der Move kann dazu genutzt werden, um Sprünge zu bestrafen.

In vielen Versionen von Street Fighter bietet der Move zudem die Möglichkeit durch Projektile hindurch zu gehen. Ein wichtiges Werkzeug gegen Charaktere, die Zangief mit Feuerbällen in Schach halten wollen.

Banishing Flat

Oft wird Banishing Flat einfach “Green Hand” genannt. Dieser Move bewegt Zangief ein gutes Stück nach Vorne, während er mit einer grün leuchtenden Hand zuschlägt. Gerade in Spielen, in denen Gegnern ein Back-Dash zur Verfügung steht, um einem Spinning Pile Driver zu entgehen, ist die Banishing Flat eine großartige Option den Kontrahenten zu verfolgen und einen Treffer zu erzielen.

In manche Titeln ist die Banishing Flat übrigens Blau gefärbt. den Spitznamen “Green Hand” behält der Move dennoch.

The Art of Street Fighting

06 Bekannte Zangief-Spieler

Hiromiki "Itabashi Zangief" Kumada

Wenn man den Namen eines Charakters in seinem Gamertag benutzt, dann zeigt es echte Hingabe. Auch wenn er in Street Fighter V an und wann zu Abigail greift, so ist Itabashi natürlich primär für seinen Zangief bekannt. Er zählt hier zu den absoluten Experten, wenn es um die Nutzung des russischen Wrestlers geht. Selbst schwere Matchups gegen andere Profis sind kein Problem für den 40 Jahre alten Japaner.

Darryl "Snake Eyez" Lewis

Mittlerweile hat Snake Eyez Zangief den Rücken gekehrt. Zu Zeiten von Street Fighter IV war er allerdings einer der besten Spieler der Welt. Sein Zangief war aggressiv und für Zuschauer sehr unterhaltsam. Bereits zum Ende der Street Fighter IV-Ära wechselte er aber langsam zu Evil Ryu. Ein Trend der sich in Street Fighter V fortführen sollte. Hier spielt er mittlerweile Kage.