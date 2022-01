Zaunkoenig M2K: Diese High End Gaming Maus kostet 300€

Anfang 2021 hat sich die weltweite Chipkrise, auch bekannt als Chipageddon, immer mehr zugespitzt. Immer mehr Prozessoren waren plötzlich weltweit ausverkauft. Als wir das Problem voll realisiert hatten, waren all die preiswerten Prozessoren schon ausverkauft. Glücklicherweise konnten wir das Problem lösen indem wir einen Prozessor gekauft haben, der grotesk Overkill ist für eine Gaming-Maus. Dieser Prozessor wird zum Beispiel in Militärdronen eingesetzt. Der Lieferant dieses Prozessor hat uns den Chip dann auch erst ausgeliefert, als wir ihm erklärt haben, was wir damit machen wollen: «Due to the nature of this part we would need to know additional information of yourself or your company.»