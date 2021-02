Das sind die 6 besten Videos von Zion Wright

Inspiration kann dich selbst in den unerwarteten Momenten treffen. Die Frage, die sich stellt, ist, was du daraus machst. Eines ist klar: Zion Wright ist einer, der das Beste herausholt!

Zion Wright's LA Skate House Got Flipped Upside Down

In diesem animierten Interview über die frühen Tage in Los Angeles erzählt Zion über die Anfänge seiner Karriere. Zudem bekommst du eine gesunde Portion seines einnehmenden Charakters zu spüren.

Red Bull Skateboarding präsentiert: „YOU GOOD?"

Du hast "YOU GOOD" noch nicht gesehen? Worauf wartest du dann noch? Zion Wright, Alex Midler, Jamie Foy und viele weitere Skater aus dem Red Bull-Aufgebot haben eine atemberaubende Sammlung an Videomaterial globalen Ausmaßes zusammengetragen.

Zion Wright - Raw Edit

Wenn dir "YOU GOOD?" noch nicht genug ist, findet deine Suche hier ihr Ende. In diesem Raw Edit siehst du Clips mit Zion aus den Tiefen des Archivs, die bei den Dreharbeiten für den Film entstanden sind.

Zion Wright's Raw Run

Petrified Park

Im Jahr 2019 skatete Wright gemeinsam mit Ryan Sheckler, Barney Page, Ryan Decenzo und Alex Midler einen der ältesten skatebaren Spots der Welt - den sogenannten "Slickrock", tief versteckt in Moab (Utah). Am Ende bleibt eine Session mit atemberaubenden Bildern, die ihresgleichen suchen.

Let's Get it Wright - Episode 1