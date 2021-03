Es keimt Hoffnung auf in der Club-Szene. Auf ein Ende der stillen Welle. Auf den Tag X, an dem wir die (einsamen) Wohnzimmer-Raves wieder gegen Clubbing in der Menge eintauschen. In den sozialen Netzwerken wurde die Frage nach dem „Wann“ längst vom „Wie“ in den Hintergrund gedrängt. Sprich: Wie feiern wir in Zukunft?

Die Red Bull-Redaktion macht das, was alle machen - Fantasieren! Dafür mit Augenmaß und Sachverstand aus der Szene. Letzteres bringen mit Anja Schneider und BRANDON zwei DJs aus den Party-Hochburgen Berlin und Köln mit. Zusammen mit Michael Weicker, der die Artist-Agentur AMM führt und stellvertretend für die Veranstalter spricht, kommen im Thesen-Interview tiefgründige Gedankengänge ans Licht.

1) Die Clubs ziehen ihre Preise massiv an, erheben einen Hygiene-Aufschlag!

Michael Weicker: „Nach zehn bis zwölf Monaten ohne Einnahmen ist das fast unvermeidbar. Die Clubs müssen in Vorleistung gehen und neue Standards setzen, nicht nur was die Lüftungsanlagen angeht. Hier appelliere ich aber auch an die Regierung mit einer Beteiligung aus dem Kultur-Topf. Es kann und darf nicht alles bei den Gästen hängen bleiben."

Anja Schneider: „Preislich wird man sich an den erlaubten Kapazitäten orientieren. Das kann dann dazu führen, dass sich Clubbing und Ausgehen für eine gewisse Zeit zum Luxus-Gut entwickelt.“

Brandon: „Die Nachfrage wird zweifelsohne sehr hoch sein. Wie in der normalen Wirtschaft nimmt das Einfluss auf die Ticketpreise. Womöglich werden die Kosten, die der Club selbst hat - beispielsweise DJ-Gagen, Miete oder Personal - zunächst auch günstiger, sodass es sich mögliche Erhöhungen auf der anderen Seite wieder aushebeln.“

2) Weil an den ersten Club-Abenden die Dancefloors komplett überlaufen sind, wird die After Hour zum eigentlichen Höhepunkt!

Michael Weicker: „In den ersten paar Monaten erleben wir eine Aufbruchstimmung, die legendär sein wird und nicht vor Warteschlangen oder anderen Sachen halt macht. Was die After Hour angeht: Im Berghain rechne ich bis Dienstag oder Mittwoch (lächelt)."

Anja Schneider: „An den ersten Abenden brennt die Hütte - egal wann du in den Club gehst! Wer vorher ein klassischer After Hour-Gänger war, stellt sich aber denke ich auch nach Corona nicht um. Gerade bei uns in Berlin ist das eine gelebte Kultur."

Brandon : „Die Kapazitäten werden begrenzt sein und die Clubs tragen auch eine Verantwortung dafür, dass auf dem Dancefloor noch geatmet werden kann. Aus DJ-Sicht ziehe ich weiterhin einen vollen Club-Abend der After Hour vor und denke die meisten Gäste ticken ähnlich. Der Re-Start an sich ist der Höhepunkt.“

Weniger Rave-Tourismus, aber: Auf regionaler Ebene erwarte ich einen Boom. Michael Weicker

3) Die Sommer-Monate entwickeln sich zur neuen Hauptsaison für die Clubs!

Michael Weicker: „Wenn ich an die Szene in Berlin denke, war das teilweise schon in der Vergangenheit so. Clubs mit Open Air-Flächen wie das Sisyphos wären zum Re-Start im Vorteil. Sollten rechtzeitig die Weichen gestellt sein, können wir uns vom klassischen Sommerloch verabschieden."

Anja Schneider: „Das würde ich mir sogar wünschen. Ehrlicherweise haben wir unter dem Festival-Hype mit wachsenden Preisen für ein ganzes Wochenende auch gelitten. Auch im letzten Sommer wären unter Hygiene-Bedingungen kleinere Raves möglich gewesen.“

Brandon: „Wenn der Sommer ähnlich heiß und die Abende so schwül wie im Vorjahr werden, bin ich hier eher skeptisch. Grundsätzlich treffen zwei Probleme aufeinander: Der Drang nach Open Air-Raves und die Kapazitäten, ab der ein Veranstalter noch nicht vorhandene oder zusätzliche Außenflächen anmietet."

4) Belüftungssysteme werden in Clubs fast genauso wichtig sein wie Licht und Sound!

Michael Weicker: „Die Regierung wird uns hier in die Pflicht nehmen, das ist klar. Aus Besucher-Sicht denke ich nicht, dass sich dies in Zukunft zum Hauptkriterium entwickelt."

Anja Schneider: „Absolut. Hinter den Kulissen wurde und wird immer noch viel geackert. Ich bin selbst gespannt darauf, ob die Leute noch in jeden Underground-Club strömen, oder ob hier in Zukunft die Hardcore-Raver unter sich bleiben."

Brandon: „Das ist Grundvoraussetzung - auch langfristig gesehen! Die Clubs sollten vielleicht auch aktiv damit werben, um sich erstmal wieder ein gewisses Vertrauen bei den Gästen aufzubauen.“

5) Es wird mehr regional gefeiert und weniger „Rave-Touristen“ geben, die extra für einen Abend nach Berlin, Frankfurt oder Köln reisen!

Michael Weicker: „Die Leute, die ihren Lieblings-DJs überall hinterher reisen, teilweise auch ins Ausland, sterben nie ganz aus. Umgekehrt erwarte ich auf regionaler Ebene einen Boom. Viele Jugendliche steuern dann lieber den kleinen Club um die Ecke an. Das ‚Mittelfeld‘ könnte also etwas leiden."

Anja Schneider: „Wie die gesamte Reise-Branche wird auch der Rave-Tourismus eher abnehmen. Auch, wenn das für Berlin eine bittere Nachricht ist. Mal abgesehen von den finanziellen Aspekten werden die Leute in ihrem Club um die Ecke merken: Ich kann hier loslassen, meine Freunde treffen und die Resident-DJs haben mehr drauf als gedacht. Warum sollte ich noch 200, 300 Kilometer woanders hinfahren?

Brandon : „Auf internationaler Ebene erwarte ich durch anhaltende Reise-Beschränkungen einen Rückgang. Inländisch sind Städte wie Berlin oder Köln weiterhin die Hochburgen, wo es sich der Rave-Tourismus früher oder später wieder einpendelt.“

350 bis 500 Gäste zum Re-Start wären realistisch. Anja Schneider

6) Die Clubs müssen generell ihre Kapazitäten auf unter 1.000 Gäste pro Abend senken!

Michael Weicker: „Ich kann mir auch Limitierungen von 500 über die ersten vier Wochen vorstellen. Bis zum Zeitpunkt, dass die ältere Zielgruppe geimpft ist. Dann sehe ich keinen Grund, warum es hier noch Limitierungen geben soll.“

Anja Schneider: „Ohne Einschränkungen geht es nicht. 1.000 Leute wären schon großartig, aber selbst da bin ich skeptisch und sage aus meinen Erfahrungen, die ich im Vorjahr bei einem Gig in der Schweiz gemacht hatte, eher 350 bis 500.“

Brandon: „Das ist wahrscheinlich, wobei man hier fairerweise von Quadratmeter pro Gast ausgehen muss. Ich tippe auf eine 50-prozentige Auslastung.“

7) Moshpits besitzen Seltenheitswert und sterben mit der Zeit ganz aus!

Michael Weicker: „Der Drang danach ist vielleicht erstmal nicht da. Aber wie sieht es aus, wenn mal 60% + X der Bevölkerung geimpft ist? Wir leben in einer schnelllebigen Welt. Bis Ende 2022 könnte diese Sensibilisierung schon wieder aus den Köpfen verschwunden sein."

Anja Schneider: „Selten trifft es ganz gut. Genauso gut könnte es sein, dass man sich keinen Drink mehr teilen will. Die aktuelle Zeit macht etwas mit den Leuten. Du wirst automatisch vorsichtiger.“

Brandon: „Ich würde es auf Körperkontakt allgemein im Club ausweiten. Der Großteil wird sensibilisiert sein und sich erstmal langsam herantasten wollen. Über die Sicherheit kehren Spaß und Ausgelassenheit dann hoffentlich genauso schnell auf den Dancefloor zurück.“

8) Der Abend wird durch Zeit-Slots unterteilt. Ein Beispiel: 500 Gäste von 22 bis 2 Uhr - 500 bis 6 Uhr!

Michael Weicker: „Auf keinen Fall. Ein cooler Abend lebt doch davon, dass verschiedene Charaktere zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Dancefloor sind. Da kannst du keinen Countdown einbauen."

Anja Schneider: „Ein Horror-Szenario, das ich mittlerweile aber auch nicht für komplett abwegig halte. Wie viel Zeit dazwischen benötigt wird, ist hierbei der große Faktor. Das Berghain schafft es bekanntlich auch, die Leute am Samstagmittag rauszuwerfen und abends wieder aufzumachen.“

Brandon: „Nicht nur aus logistischen Gründen bzw. der Umsetzung hat das für mich Quatsch-Charakter. Wem soll das helfen? Getrenntes Publikum bedeutet auch zwei verschiedene Spannungskurven, mit denen du als DJ arbeiten musst.“

9) Für Headliner ändern sich im Club die Peak-Zeiten!

Michael Weicker: „Hier gehe ich mit. Nicht zuletzt die Clubs haben ja ein Interesse daran, auch mal um 23 Uhr den Laden voll zu haben und müssen sich fragen, ob Bookings von Superstars im Wochentakt dafür der richtige Weg ist. Ich würde mir weniger Business im Line-Up wünschen, dafür mehr Club-Kultur. Für uns alle schlägt bald die Stunde null und wir entscheiden, was wir daraus machen.“

Anja Schneider: „Neue Zeiten sind das eine. Vielleicht ändert sich sogar die ganze Thematik ‚Headliner‘ an sich. Wir haben über vermutlich abnehmenden Rave-Tourismus gesprochen. Für uns alle gilt jetzt: Wenn wir Branche und Kultur erhalten wollen, geht es nicht mehr um Competition, sondern um gegenseitigen Support."