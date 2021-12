Emil Johansson über die MTB Slopestyle-Strecken der Zukunft

Emil Johansson: Zum einen gab es einen Generationswechsel. Neue Leute haben neue Ideen darüber, was möglich ist. Das öffnet Türen. So ist das bei den meisten Sportarten: Eine Generation pusht den Sport auf ein bestimmtes Level und die nächste Generation denkt, dass das der Standard ist. Und pusht es dann weiter. Wenn jemand einen neuen Trick hat, sieht die nächste Generation diese Tricks als machbar oder sogar normal an. Man legt die Messlatte höher. Es hat auch viel mit den Trainingsmöglichkeiten zu tun, die uns heute zur Verfügung stehen. Sie haben sich stark weiterentwickelt, und wir haben jetzt große Airbags und Schaummatten auf denen wir trainieren können.

Außerdem waren die Strecken in den letzten Jahren ziemlich konstant. Wir waren an den selben Orten und die Wettkämpfe hatten die gleichen Sprünge. Die Fahrer kennen sie und wissen, was sie erwartet. Das macht die Fahrer selbstsicherer und somit werden die Runs besser.