Er du blevet grebet af hypen, eller har du brug for en tur down memory lane? I de sidste årtier er fans blevet forkælet med mange basketball-film, der både takler dramaet på og uden for banen. Der er ikke mange sportsgrene, der har klaret sig så godt på det store lærred. De spektakulære dunks, dramatiske comebacks og spændingen til sidste sekund er med til, at filmene stadig holder. Find 10 af de bedste basketball-film nogensinde her.

De 10 bedste basketball-film, der er tilgængelige i Danmark.

1. "He Got Game," 1998

Mange mener, at det er den mest rørende og autentiske basketball-film, der nogensinde er lavet. "He Got Game" følger historien om Jesus Shuttleworth, en talentfuld college basketball spiller spillet af NBA-stjernen Ray Allen.

2. "Space Jam," 1996

"Space Jam" fik en hel generation til at elske basketball. Castet består af en lang række af de bedste spillere nogensinde - og selvfølgelig har den kongen over dem alle, Michael Jordan i hovedrollen. Onde rumvæsener stjæler de bedste spillere i verdens talent, men overser Michael Jordan, der på det tidspunkt er gået på pension. Han bliver hvervet af Snurresnup og resten af Looney Tunes-holdet til at redde verden og basketball som vi kender det, da de overbeviser ham om, at al skæbnen ligger i hans hænder.

3. "The Air Up There," 1994

Feel good-filmen med Kevin Bacon fortæller historien om en assistenttræner, der rejser til Afrika, for at rekruttere et lovende basketballtalent. Da de sammen vender tilbage til USA, finder de hurtigt ud af, at de har meget at lære fra hinanden.

4. "Finding Forrester," 2000

Nogen kalder den for basketball-filmenes svar på "Good Will Hunting". Filmen følger en talentfuld 16-årig baskedball-spiller, der viser sig at være overraskende god til at skrive. At have to komplet forskellige talenter kræver en del - også mere, end man lige skulle tro.

5. "White Men Can't Jump," 1992

Med Woody Harrelson og Wesley Snipes i hovedrollerne blev basketball-komedien et kæmpe hit, og var med til at skabe opmærksomhed omkring one-hoop basketball. Filmen handler om de to karakterers udfordringer - både på og udenfor banen, mens de prøver at tjene penge på 2-on-2 pickup.

6. "Hoosiers," 1986

"Hoosiers" foregår i Indiana i 1950'erne og viser, hvordan disciplin og overachievement kan være vejen til at nå et mål trods alle odds. Gene Hackman spiller Norman Dale, en college coach med en sketchy fortid, der har ét mål; at få hans hold til tops.

7. "Coach Carter," 2005

Det er ikke noget nyt, at en film går i detaljer med det specielle forhold, der kan opstå mellem en træner og en spiller. Der er til gengæld ikke mange, der formår at gøre det på en så overbevisende og medrivende måde. Med Samuel L. Jackson i hovedrollen viser "Coach Carter" vigtigheden af uddannelse - uanset hvor talentfuld man er indenfor sin sport.

8. "Above the Rim," 1994

Med ingen mindre end Tupak Shakur på rollelisten fortæller filmen den sande historie om en lovende basketballstjerne, der begynder at hænge ud med de forkerte folk. Det er en genkendelig historie, der skal fungere som inspiration til mange up-coming basketball talenter.

9. "Semi-Pro," 2008

1970'ernes USA bød på ekstravagant tøj, højt hår og en masse basketball. Den her komedie har Will Ferrell i hovedrollen og fortæller historien om en mand, der bruger alle sine penge på at købe et basketballhold - og som det første gør, hvad enhver ville have gjort i hans sted; gør sig selv til power forward.

10. "Like Mike," 2002

Alle basketballspillere har drømt om at følge i Michael Jordans fodspor. I "Like Mike" får et barn muligheden for netop dette, da Calvin Cambridge, spillet af Lil' Bow Wow, får sit ønske opfyldt. Den hjemløse dreng finder et par sneakers med initialerne "MJ" skrevet på, som gør ham til et overnaturligt basketball-talent.