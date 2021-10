Søndag var en festdag til Red Bull Conquer the Castle

Efter en lørdag, der udelukkende stod i elitens tegn, åbnede Rosenholm Slot søndag sine porte for 2.000 løbere, som ville prøve kræfter med Red Bull Conquer the Castle.

Som en af de første forhindringer lå ”the Battle Ground”. Her skulle deltagerne forcere en strækning, hvor de skiftevis skulle hoppe i et vandhul, for derefter at kravle over en jordvold. Den øvelse skulle deltagerne foretage 22 gange, før de dækket af mudder og vand kunne løbe videre til næste øvelse.

En anden favorit var ”the Graveyard”. I bedste gyserstil stod deltagerne over for en vandpassage, hvor røg gjorde det svært at se, hvad der ventede forude.

