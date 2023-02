Mat Rebeaud i Herning: 3 tips til at komme i gang med FMX

"Jeg fik min første motorcykel, da jeg var 4 år"... Mathieu Rebeaud

Mat Rebeaud er en levende legende inden for freestyle motocross og har utallige titler og ufattelige projekter på cv'et. I denne weekend har han været til SuperCross Herning for at vise danskerne, hvad han kan på en motorcykel.

Og hvis du - eller nogen du kender - går med en drøm om at nå op på samme hylde som Mat, så har han her nogle tips til at komme godt i gang. Spoiler alert: rådene fungerer også til andre sportsgrene...

MEN! Inden vi når til Mats tips, så lær ham lige lidt bedre at kende ved at se et af hans seneste projekter.

01 Tip 1: Tag det et skridt ad gangen

"Mit første tip er helt klart at tage det et skridt ad gangen," siger Mat og fortsætter:

"Freestyle motocross er en fed sport, hvor det handler om at have det sjovt, men der er også meget fart og nogle seriøse risici, så det er vigtigt ikke at gå for hurtigt til værks."

Mat Rebeaud © Jesper Grønnemark

02 Tip 2: Træn, træn, træn

"Du ved det jo helt sikkert godt. Hvis du vil blive god til noget, bliver du nødt til at træne," kommer det med et skævt smil fra Mat, inden han fortsætter sin pointe:

"Du kan ikke ramme en 23 meter lang rampe, hvis du ikke har forberedt dig og trænet hårdt. Det er en super hård og fed sport, men det handler om ikke at komme til skade. Og det kræver træning at undgå at styrte!"

For Mat Rebeaud skal det være sjovt at køre supercross © Jesper Grønnemark

03 Tip 3: Det SKAL være sjovt!

Jeg er glad hver gang, jeg sidder på motorcyklen. Mathieu Rebeaud

Sidste tip fra Mat er også hans vigtigste:

"Hav det sjovt! Det er det vigtigste råd, jeg kan give. Hvis du vil gøre noget ud af det og blive professionel, kommer det til at blive hårdt. Derfor bliver du nødt til at elske det, du laver, ellers vil være svært at acceptere det hårde arbejde, du skal lægge i det."

Mat Rebeaud i fokus under Boxens tag © Jesper Grønnemark

For Mat har det netop været kærligheden til sporten, der har gjort det nemt for ham at dedikere sit liv til at blive til en af verdens bedste:

"Det fede ved motorsport er farten, hoppene, adrenalinen, koncentrationen og at nå sine mål. Jeg elsker det! Jeg har gjort det hele mit liv, og jeg er glad hver gang, jeg sidder på motorcyklen."

Noget stort på vej for Mat

Mat kommer ikke til at smide sig på sofaen, han kommer hjem fra Herning.

"Det næste, der skal ske for mig, er en masse projekter med ting, der aldrig før er blevet gjort på en motorcykel. Jeg drømmer bare om, hvad jeg kan gøre og, hvad der er muligt. Masser af projekter, men det er top hemmeligt!"

Med den cliffhanger checker Mat Rebeaud ud fra dette års SuperCross Herning.