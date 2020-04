4 essentielle råd til at booste din karriere som artist i 2020

Nye artister står over for mange udfordringer, når de skal forsøge at sætte skub i karrieren. I den seneste episode af podcasten Spillet tager vært Tau Mau en snak sammen med label-owner Ali Sufi, om hvordan man kan bygge sig selv op som artist i musikbranchen anno 2020.

Der er vigtig lærdom at hente for en upcoming artist, men hvis du vil have den fulde lektion, kan du lige nu lytte til den seneste episode af Red Bull Spillet. Her lægger Tau og Ali Sufi grundstenene til, hvordan man som ung artist giver sig selv de bedste kort på hånden til en succesfuld karriere.

Det ikke nemt at bryde igennem for en ny artist, men tilstandene i musikbranchen er ikke helt de samme som for et årti siden, som Ali Sufi forklarer i interviewet:

”Efterspørgslen efter nyt materiale på streamingtjenesterne er steget. Før kunne folk næsten ikke komme ind, men nu står labels og venter på den næste artist, der skal komme frem.”

Ali Sufi - Red Bull Spillet © Nis Klamer

I det følgende har Tau samlet de 4 vigtigste punkter til unge artister, som kom frem af hans og Ali Sufis samtale i podcasten:

1: Få styr på hvad dit bidrag til Spillet skal være.

Hvis du vil have en karriere som artist, skal du let kunne vise eller forklare både samarbejdspartnere og lyttere, hvor du gerne vil hen med din musik. Det kræver først og fremmest, at du har givet dig selv tid til at få udviklet din lyd og dit brand til det punkt, hvor andre begynder at kunne relatere til det uden at have kendt til dig i forvejen. Som Ali pointerer i interviewet, kan man godt have en karriere uden en unik lyd, men hvis man kan give spillet noget unik kunst, kan man have potentiale til at tage karrieren hele vejen til tops.

2: Eksponer selv din musik til de rigtige mennesker.

Din smartphone giver dig direkte adgang til lytterens opmærksomhed, hvis du lærer at præsentere det godt på de sociale medier. Hvis du gør det godt længe nok, begynder din musik måske at få opmærksomhed fra medier eller influencers, som kan give dit brand et skub ud til et endnu større publikum.

3: Få dig et hold

Få sammensat et stærkt hold omkring dig selv, når du begynder at blive professionel. Et pladeselskab arbejder med at udgive musik, men det er langt fra den eneste arbejdsopgave, der følger med en god karriere som artist. Måske får du brug for en manager, der kan hjælpe med at holde styr på netværket og forretningsaftalerne. Måske har du brug for nogen, der kan hjælpe dig med at producere indhold til de mange medier. Det kan også være en idé at finde en fast producer, der kan hjælpe med at fastholde din vision og lyd uanset, hvilke projekter du arbejder med. Eller du kan få en booker, der kan booste din tilstedeværelse på live-markedet. Et godt hold er centralt for, at du kan udvikle dig mest muligt og få mest ud af de muligheder, der åbner sig i takt med udviklingen.

4: Tag ansvar for din egen udvikling