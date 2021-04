5 danske rappere, som Din Gata-radiostationen elsker

Du kender helt sikkert til det, hvis du bor i hovedstadsområdet. Man kan nemlig være heldig at fange signalet til den svenske station P3 Din Gata , når de blæser den ene hiphop tune efter den anden ud i radiobølgerne. På det sidste er vi også kommet godt efter det i Danmark med satsninger på hiphop hos blandt andre DR og The Voice . Men mens vi venter på at få en hel station dedikeret til hiphop, har vi spurgt Erika Nielsen fra P3 Din Gata om, hvilke artister fra Danmark, de mon holder særligt øje med på stationen. Tjek listen forneden.

Erika Nielsen er også dommer i Red Bull Ord mod Ord - en ny dansk bars-konkurrence på Red Bull TV for +16 år, independent rappere. Læs her, hvordan du tilmelder dig projektet inden 30. april. Måske er det dig, der står på scenen til liveshowet blandt de otte varmeste rap-talenter i Danmark den 28. maj.

Erika Nielsen - dommer i Red Bull Ord mod Ord © Red Bull Danmark

1: Gilli

Erika : "I love the feeling that he is so versatile as an artist, he can deliver both party songs as more deep and sad songs. That’s a big time talent!"

Favoritsang: Vai Amor

2: Icekiid

Erika: "His music just makes me very happy. With an incredibly good flow."

Favoritsang: ErruDumEllaHvad

Se Erikas interview med Icekiid her

3: Kesi

Erika: "The biggest reason why I started listening to Danish music. Kesi inspires me both as an artist but also for the humble person he is off the stage."

Favoritsang: Blå Himmel

Se Erikas interview med Kesi her

4: Noah Carter

Erika: "I love his voice, and that he moves so skillfully freely between the Danish and the English language."

Favoritsang: Do You

5: Sivas

Erika: "He feels like the father of the entire Danish hip hop scene"

Favoritsang: Oui

Til sidst én svensk rapper, du skal kende: Migi

Erika: "He has an incredible voice, flow and also raps in French. I really like him."