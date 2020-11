6 grunde til at løbe Wings for Life App Run i 2021

Søndag den 9. maj kl. 13.00 løber hele verden for forskning i rygmarvsskader. Og alle kan løbe med!

Wings for Life App Run kræver blot en smartphone, så du kan følge med i, hvornår du bliver indhentet af den virtuelle mållinjebil. Wings for Life App Run adskiller sig fra andre klassiske løb ved ikke at have en forudbestemt distance. Distancen afhænger tværtimod af, hvornår du bliver indhentet af den virtuelle mållinjebil.

Deltag sammen med tusindvis af andre løbere verden over. © Nuri Yilmazer for Wings for Life World Run

Hvorfor skal du løbe med?

1. Du støtter en god sag

Når du stepper ind i Wings for Life App Run-løbet, stepper du op for andre. Hele tilmeldingsgebyret går ubeskåret til Wings for Life Foundation, hvis eneste formål er at finde en kur mod rygmarvsskader.

2. Der er ingen tilsvarende løb

Løbet har et unikt format med en virtuel mållinjebil. Du starter samme tid som alle andre deltagere rundt i verden. Her i Danmark er det kl. 13.00, men i fx Tokyo er det kl. 20.00 om aftenen og kl. 07.00 om morgenen i New York. 30 minutter senere starter mållinjebilen sin jagt efter dig. Når bilen indhenter dig, har du gennemført løbet og den allersidste, der bliver indhentet, bliver den globale vinder.

Briten Michael Taylor endte som global vinder i 2020 efter at have løbet 69.92km på 4 timer og 12 minutter .

12 morgen eller 12 aften - tusindvis af løbere løber verden over © Hugo Yang for Wings for Life World Run

4. Du kan deltage alle steder

Med live tracking og den virtuelle mållinjebil gør Wings for Life App Run det muligt at deltage uanset, hvor du er på dagen. Og du kan vælge at løbe sammen med andre eller for dig selv. Appen sørger for en lydoplevelse, der informerer, underholder og motiverer løbende hele løbet igennem.

5. Du er sikker på, at du klarer løbet

Takket være formatet med den virtuelle mållinjebil, hvor målstregen kommer til dig, kan du selv vælge din distance, uanset om du løber, er i kørestol, jogger eller går. Til at nå dit distancemål kan du bruge Wings for Life-beregneren til at vise dig dit pace, så du kan nå din ønskede distance. For mange ender Wings for Life App Run ud i en personal best.

6. Her er din chance for at være en del af noget sammen med resten af verden