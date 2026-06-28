62.000 så verdens bedste cliffdivere indtage Københavns havn

Solen bagte ned over havnen, mens 62.000 tilskuere fyldte området omkring Operaen for at opleve Red Bull Cliff Diving World Series vende tilbage til København. Fra de 21 og 27 meter høje platforme kastede verdenseliten sig ud i fire runder med spring, hvor hundrededele og perfektion gjorde forskellen.

Hos kvinderne fortsatte australske Rhiannan Iffland sin imponerende dominans. Med fire stabile spring og en samlet score på 361,55 point sikrede hun sig sejren foran canadiske Simone Leathead , mens amerikanske Lisa Faulkner tog tredjepladsen. Sejren var samtidig Ifflands 47. World Series-sejrm hvilket bringer hende op på siden af Gary Hunts rekord.

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I herrernes konkurrence leverede rumænske Constantin Popovici endnu engang varen. Et spektakulært sidste spring på hele 142,10 point sendte ham til tops med 420,80 point, foran britiske wildcard Aidan Heslop og landsmanden Catalin Preda .

Sergio Guzman med Marmorkirkens kuppel i baggrunden © Romina Amato

01 Dansk debut under historisk hedebølge

For de danske fans var der også noget særligt at holde øje med.

Wildcarden Annika Bornebusch stillede op foran hjemmepublikummet og kastede sig ud i det hidtil sværeste spring i sin karriere. Midt i den historiske hedebølge leverede danskeren en modig præstation foran tusindvis af tilskuere, der fulgte hvert eneste spring fra kajkanten.

Stemningen omkring Operaen var elektrisk gennem hele dagen på trods af den insisterende varme. Publikum så med både fra land og vand og hver eneste vellykkede landing blev mødt af jubel.

Med København badet i sol og en publikumsrekord på 62.000 blev tredje stop på årets World Series endnu en påmindelse om, hvorfor Danmark er blevet et af tourens mest ikoniske stop.

02 Billeder

Se billederne fra dagen her:

Tilskuerne er klar til Annika Bornebusch © Esben Zøllner Olesen Dagens vindere Constantin Popovici og Rhiannan Iffland © Dean Treml Vinderne fra den kvindelige kategori © Dean Treml Meili Carpenter hænger i luften © Romina Amato Constantin Popovici fra 28 meter © Romina Amato Yolotl Martinez i den Københavnske udsigt © Romina Amato Vinderne fra den mandelige kategori © Dean Treml Publikum samlet om Lisa Faulkners spring © Esten Zøllner Olesen Catalin Preda i position inden sit spring © Esben Zøllner Olesen