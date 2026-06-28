Aidan Heslop tager springet
© Romina Amato
Cliff Diving

62.000 så verdens bedste cliffdivere indtage Københavns havn

Danmarks varmeste dag nogensinde blev rammen om en af årets mest spektakulære sportsbegivenheder, da verdens bedste cliffdivere endnu en gang indtog København.
Skrevet af Red Bull Danmark
2 min readPubliceret den

Oversigt

  1. 1
    Dansk debut under historisk hedebølge
  2. 2
    Billeder
Solen bagte ned over havnen, mens 62.000 tilskuere fyldte området omkring Operaen for at opleve Red Bull Cliff Diving World Series vende tilbage til København. Fra de 21 og 27 meter høje platforme kastede verdenseliten sig ud i fire runder med spring, hvor hundrededele og perfektion gjorde forskellen.
Hos kvinderne fortsatte australske Rhiannan Iffland sin imponerende dominans. Med fire stabile spring og en samlet score på 361,55 point sikrede hun sig sejren foran canadiske Simone Leathead, mens amerikanske Lisa Faulkner tog tredjepladsen. Sejren var samtidig Ifflands 47. World Series-sejrm hvilket bringer hende op på siden af Gary Hunts rekord.

Den originale Red Bull

Red Bull Energy Drink

Læs mere
OG Banner DK
I herrernes konkurrence leverede rumænske Constantin Popovici endnu engang varen. Et spektakulært sidste spring på hele 142,10 point sendte ham til tops med 420,80 point, foran britiske wildcard Aidan Heslop og landsmanden Catalin Preda.
Sergio Guzman med Marmorkirkens kuppel i baggrunden

Sergio Guzman med Marmorkirkens kuppel i baggrunden

© Romina Amato

01

Dansk debut under historisk hedebølge

For de danske fans var der også noget særligt at holde øje med.
Wildcarden Annika Bornebusch stillede op foran hjemmepublikummet og kastede sig ud i det hidtil sværeste spring i sin karriere. Midt i den historiske hedebølge leverede danskeren en modig præstation foran tusindvis af tilskuere, der fulgte hvert eneste spring fra kajkanten.
Stemningen omkring Operaen var elektrisk gennem hele dagen på trods af den insisterende varme. Publikum så med både fra land og vand og hver eneste vellykkede landing blev mødt af jubel.
Med København badet i sol og en publikumsrekord på 62.000 blev tredje stop på årets World Series endnu en påmindelse om, hvorfor Danmark er blevet et af tourens mest ikoniske stop.
02

Billeder

Se billederne fra dagen her:
Tilskuerne er klar til Annika Bornebusch

Tilskuerne er klar til Annika Bornebusch

© Esben Zøllner Olesen

Dagens vindere Constantin Popovici og Rhiannan Iffland

Dagens vindere Constantin Popovici og Rhiannan Iffland

© Dean Treml

Vinderne fra den kvindelige kategori

Vinderne fra den kvindelige kategori

© Dean Treml

Meili Carpenter hænger i luften

Meili Carpenter hænger i luften

© Romina Amato

Constantin Popovici fra 28 meter

© Romina Amato

Yolotl Martinez i den Københavnske udsigt

© Romina Amato

Vinderne fra den mandelige kategori

© Dean Treml

Publikum samlet om Lisa Faulkners spring

© Esten Zøllner Olesen

Catalin Preda i position inden sit spring

© Esben Zøllner Olesen

Cliff Diving
Diving