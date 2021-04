9 varme freestyles fra danske rappere

Hvis du er til hiphop, kender du sikkert til fænomenet 'opdateringer' eller 'freestyles', hvor artister rapper nogle bars i uofficielle videoer på for eksempel Instagram. Alle kender til, hvordan Tessa bragede derudaf med en freestyle, der gik viralt. Og i endnu nyere tid har artister som Miklo og Mowgli vist, hvor langt man kan nå ud ved at have styr på sine bars og sin Instagram.

I denne uge er en ny bars-konkurrence Red Bull Ord mod Ord gået i luften. Her kan alle over 16 år, som ikke er signet på et label, bevise, at de er det varmeste nye navn på den danske rap-scene i et liveshow på Red Bull TV den 28. maj. Den konkurrence kan du læse mere om her , hvor du også finder info om, hvordan du lægger en audition inden 30. april. Hvis du savner inspiration til, hvordan din video skal være, er her en liste med ni stabile freestyles, vi husker fra danske artister.

Tessas første post

Hvor kom Tessa lige fra? Sådan tænkte vi, og sikkert alle andre, da vi første gang så dette her post på Instagram. Men siden har hun prentet sig ind i alles bevidsthed og sat sig op på toppen af dansk raps hierarki. Godt gået, Tessa!

Miklos første post

Så kom genren drill da i den grad til Danmark med alt hvad dertil hører. Pludselig blev maskeklædte Miklo manden, alle snakkede om med lige dele mystik og leg med ord (og gamle danske filmtitler) som sine greb.

Mowglis "Fuck Et Omkvæd"

At man ikke behøver et omkvæd for at brage derudaf med antal listens, beviste Mowgli, da han lagde denne freestyle ud som del af Red Bull Mit Kvarter. Den har nu ramt +300K på Soundcloud! "Har ik' brug for applaus, lige meget hvilket beat, jeg ligger på, gør jeg andre rappere tavs'"

Jamaikas Red Bull TV-freestyle på Roskilde

Da Jamaika lagde en varm 57 sekunder-freestyle på Roskilde

Mens vi venter på, at Roskilde booker mange flere danske hiphop-navne, når vi engang må komme på festival igen, er det altid gode minder at finde den her video frem. Jamaika, en mikrofon, den ikoniske grafittivæg på pladsen som backdrop og ét minuts tændt kamera!

Gilli og Kesis "Fissehul"-video

Det er ikke kun de sindssyge bars, som Gilli og Kesi lægger i versene på "Fissehul", der gør at vi husker den her video. Det er også hele DIY-stemningen, der viste en ret ny måde at gribe musikvideoer an på tilbage i 2010. B.O.C.-drengene (Benny Jamz har produceret) startede velsagtens en bevægelse med videoen og viste, at man uden problemer kan komme frem i verden ved at gøre tingene selv. Det kan endda gøre det hele mere autentisk!

Pede B '50 Stærke' fra vandkanten i Tisvilde

Red Bull Music: Pede B '50 Stærke'

I en strandstol i vandkanten med en parasol i hånden kunne det ikke blive mere dansk sommer, da Pede B rappede 50 bars til vores kamera under Musik I Lejet for et par år tilbage!

Danni's 'D Knækker Koden' Facebook-opdatering

På bagsædet af en bil til et Tau Mau-beat knækkede Danni koden og brugte Facebook til at udgive den her 1 minut og 18 sekunders freestyle. Det var dengang Facebook var det varmeste sted at lægge opdateringer op!

Red Bull 360 cypher med Danni, OG Harry, Carmon og Moon Afflick

Lige da Chateau Motel var åbnet, inviterede vi DC, Moon Afflick og OG Harry ind på klubben for at afprøve, om man kunne filme en 360 graders cypher. Det kunne man godt, men du skal se den på telefon, hvis du skal have den bedste effekt ud af det! På skift lægger de fire rappere et vers, mens der var barberer og fuld hygge rundt omkring dem.

Moon Afflicks nytårstale fra Nivå Centrum

Red Bull Music: Nytårstalen 2017 feat. Moon Afflick / Os