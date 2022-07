Allerede nostalgisk? Se højdepunkter fra Red Bull Cliff Diving i København

Højdepunkterne fra Red Bull Cliff Diving World Series i København 2022: Her får du det bedste fra alle dagene.

Eksempelvis at den danske OCR-atlet, Ida Mathilde Steensgaard, satte to nye verdensrekorder ved at klatre 28 meter lodret op i reb. Henholdsvis højeste klatring i reb af en kvinde og højeste klatring i reb fra vand.