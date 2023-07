Kom med til Danmarks største youtuber-event

I et samarbejde mellem ProdigyDK, Red Bull Danmark, FC Fredericia og Fredericia Idrætscenter kan du glæde dig til at møde mange af de største creators og streamere i Danmark, når de skal spille en fodboldkamp i den gode sags tjeneste! Alt billetsalg går nemlig ubeskåret til "Wings for Life"- fonden.

Læs meget mere om Wings for Life her:

Red Bull Danmark sørger for underholdningen før , under og efter kampen! Eventet bliver live streamet på Youtube gratis og et kæmpe setup med adskillige kameravinkler, droner, bodycams og meget mere.

