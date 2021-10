Alt du skal vide om weekendens Red Bull Conquer the Castle

Om Red Bull Conquer the Castle

Det er muligt at parkere tæt ved slottet (Hold øje med anvisningerne, på modsatte side af vejen ved slottet).

Der vil være mulighed for at opbevare bagage i Race Village på eget ansvar.

Aldersgrænse for deltagelse er 16 år.

I rollen som renæssancekriger kan du opleve følelsen af at erobre det ikoniske Rosenholm Slot. På den 4000 meter lange rute skal du nedbryde og forcere slottets forsvarsmekanismer bestående af 26 forhindringer, inden du kan kalde dig for en ægte erobrer.

