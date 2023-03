Det har været en lang tørke i ørkenen for Oracle Red Bull Racing , hvilket kun gjorde sejren det sødere. En 1-2 sejr i dominerende stil gav anledning til sejrsdans!

Max Verstappen kickstartede sit titelforsvar som verdensmester i F1 ved Bahrain Grand Prix . Max førte fra pole til slut, med første pit-stop fase værende den eneste lille breather, Max fik fra at være i spids. En sejr der gjorde en ende på en lang tørke i Bahrains ørken, da Oracle Red Bull Racing ikke har vundet der, siden Vettel vandt i 2013.

Som om sejren ikke var nok, konverterede Sergio Pérez hans 2. plads fra kvallen til en 2. plads i løbet, hvilket viser at pre-season testningen af den nye RB19 viste det ægte billede af racerens styrke!

Det er så længe siden, at Red Bull har vundet i Bahrain, at dette var første gang, holdet tog en sejr i Bahrain som et aftenløb, da det skiftede til aftenløb tilbage i 2014. Ikke nok med det var en debutsejr under aftenens lys i Bahrain, var det også første gang Red Bull sluttede 1-2 i et åbningsløb på en sæson!

First race, first place: Verstappen got 2023 off to the perfect start © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen cruisede ind med et 11,987 sekunders forsping til Checo, og hele 26 sekunder ned til resten af feltet. Den spanske veteran Fernando Alonso fra Aston Martin rundede podiet af efter en intens kamp med Carlos Sainz fra Ferrari og Lewis Hamilton fra Mercedes. Charles Leclerc så en sikker podieplads glide væk, da han måtte udgå med 16 omgange igen.

Her får du et break-down af den perfekte aften under lysene for Red Bull i Bahrain.

10. gang var lykkens gang.

Max kom ind til dette års sæsonåbner som den indiskutable favorit efter pre-season testningen viste at RB19 havde farten og pålideligheden påkrævet. Hollænderen var dog stadig nervøs efter sidste års åbner taget i betragting hvor en succesfuld pre-season endte i: evaporated in a double DNF for the team in Bahrain .

Den dobbelte verdensmester steppede op i kvalifikationen, hvor han tog pole over Checo med 0,138 sekunder. Kvallen var dog ikke ligetil hele vejen igennem, da Max først formåede at lave bedste tid i Q3, når det hele skulle afgøres.

Once Verstappen nailed the start, it was game over © Getty Images/Red Bull Content Pool

Da racet blev skudt igang, var det altså med Max fra spids, og han opgav kun føringen kort på omgang 14, da han skulle skifte dæk, men var ellers hurtigt tilbage i cruise control som nummer 1. 2 andenpladser i træk, og 10 forsøg skulle der dog også til, før Max endelig kunne stå øverst på podiet i Bahrain.

"vi kan helt sikkert kæmpe med denne her" sagde han om RB19'eren, da han så frem mod de fremtidige løb.

"Første afdeling af løbet var rigtig godt, hvor jeg ligesom sikrede mig mit forspring. Derfra var det udelukkende dæk management, da du aldrig ved, hvad der kan ske i F1-løb. Vi ville være sikre på at have gode dæk, hvis noget skete, men overall er jeg rigtig glad for endelig at vinde her i Bahrain"

Efter fem 1-2 sejre for holdet i 2022, var Max glad for at se holdet starte ud på denne måde, og havde kun få bekymringer under løbet. Lidt issues med bagenden og en gearkasse der drillede lidt var småting, han bemærkede.

"Der var småting, som du altid vil finjustere, men jeg tror, de er rimelig nemme at løse" sagde han.

Pérez kæmpede sig til 2. pladsen

Den strategiske overskrift op mod søndagens løb var, at Leclerc og Ferrari undlod at forsøge sig på pole i kvallen, for at spare et sæt bløde dæk til starten af løbet om søndagen.

Fra 3'er på gridden, fik Leclerc en god start med hans spritnye dæk, der gjorde han kravlede op som 2'er foran Checo. Imens Verstappen kørte væk, blev banen kridtet op til en hård duel om 2. pladsen imellem Leclerc og Checo.

Pérez lost out into Turn 1, but fought back past Leclerc for second © Getty Images/Red Bull Content Pool

Checo holdte sig på banen længere tid end konkurrenterne og pittede først efter 17 omgange. En strategi der gjorde, at dæk-situationen gled over i Red Bulls favør mod Ferrari, og så Checo glide forbi Leclerc i sving 1 på omgang 26, hvorfra det var cruise control i mål som stensikker 2'er.

"Det er en god start - specielt med tanke på hvordan det gik sidste år. Det var et fedt comeback af holdet" sagde han.

"I dag...Starten satte mig ude af stand til at vinde løbet, så det handlede udelukkende om at minimere skaden. At slutte på 2. pladsen var det bedste, jeg kunne få ud af i dag. Det er en lang sæson, og jeg føler, jeg kommer tættere og tættere på for session."

Oracle Red Bull Racing direktør Christian Horner var også svært tilfreds med resultatet kontra det foregående 12 måneder tilbage.

"Checos dårlige start gjorde, han skulle arbejde lidt med Charles, men strategien spillede til vores fordel, og han gjorde arbejdet færdigt" sagde Horner

"Dette er blot en fraktion af sæsonen, da alle baner er forskellige, med det er en god start for os i modsætning til sidste år, hvor vi sad her med 0 point. Vi kom for at ændre på det, og det gjorde vi på den bedst mulige måde"

Fast and furious i Jeddah

Til den 2. kamp i den mellemøstlige trio, tager F1-karavanen til Saudi Arabien den 19. marts, hvor den virkelig hurtige Jedda Corniche Circuit lægger asfalt til drama.

Hvem kan glemme mesterskabsduellen i 21' mellem Verstappen og Hamilton, eller sidste års tætte dyst mellem Leclerc og Verstappen? Nej vel? Jeddah er = action, og Max kommer uden tvivl til endnu en gang at skinne under lysene i Jeddah.

Checo har også gode minder om sidste års løb i Saudi Arabien, hvor han for første gang i 215 forsøg startede søndagens løb fra Pole. Et løb hvor blot endte som 4'er, hvilket helt sikkert er stor motivation for Checo når han rammer den næstlængste bane på hele F1-kalenderen.