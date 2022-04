De 10 bedste Formel 1 kørere nogensinde

Efter en utrolig sæson blev Max Verstappen Formel 1 verdensmester i 2021 , og sluttede sig dermed til rækken af ​​nogle uforglemmelige legender. Men hvem er de mest succesrige Formel 1-kørere nogensinde?

Det er svært at sammenligne de historisk bedste Formel 1 kørere med de nuværende kørere. Derfor er vores top 10 liste baseret på procentdelen af ​​vundne løb kontra løbsstarter. Resultatet vil muligvis overraske dig.

10. Alain Prost (25,25 %)

"Professoren" Alain Prost er en af ​​de mest succesrige F1-kørere © Getty Images / Red Bull Content Pool

"Professoren" var en af ​​de største Formel 1 kørere i 1980'erne og 1990'erne. Især under hans mindeværdige kamp mod Ayrton Senna. Alain Prost var aktiv i Formel 1 mellem 1980 og 1991 og startede igen i 1993. I 1997 overtog han det traditionelle franske racerhold Ligier, og omdøbte det til Prost Grand Prix, for derefter at deltage i Formel 1 verdensmesterskabet indtil 2001.

Prost startede 202 gange i Formel 1 og formåede at opnå 51 løbssejre. I løbet af sin karriere blev han kronet som Formel 1 verdensmester fire gange (1985, 1986, 1989 og 1993).

9. Ayrton Senna (25,46 %)

Ayrton Senna - En af de største F1-kørere nogensinde © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Ayrton Senna er et af de største navne, Formel 1 nogensinde har produceret. Den tredobbelte verdensmester (1988, 1990 og 1991) konkurrerede 161 gange i den bedste klasse og fik 41 sejre, før hans karriere sluttede alt for tidligt med hans tragiske død i 1994.

8. Jackie Stewart (27,00 %)

Sir Jackie Stewart - En Formel 1 legende fra Skotland © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sir Jackie Stewart var aktiv i Formel 1 mellem 1965 og 1973, og deltog i præcis 100 løb. Han vandt 27 af dem. Men selv efter at han sluttede som aktiv kører, forblev Stewart loyal over for Formel 1. I 1997 konkurrerede han endda med sit eget racerhold, som senere blev solgt til Jaguar. I 2005 blev Red Bull Racing født ud af Jaguar-teamet.

7. Michael Schumacher (29,55 %)

Michael Schumacher snakker med Sebastian Vettel © Getty Images / Red Bull Content Pool

Michael Schumacher var den mest dominerende Formel 1-kører i 1990'erne og 2000'erne, og sikrede sig en række imponerende rekorder i tiden hvor han var aktiv. Med syv verdensmesterskabstitler for Benneton (1994 og 1995) og Ferrari (mellem 2000 og 2004), vil Michael Schumacher for altid have en plads i Formel 1-historien.

Målt op mod de mest succesfulde Formel 1-kørere gennem tiden, rækker det dog kun til en 7. plads. Schumacher startede 308 gange i Formel 1 og vandt 91 løb.

5. Bill Vukovich og Lee Wallard (33,33 %)

Bill Vukovich ved Indianapolis 500 i 1952 © IMS

De to amerikanere, Bill Vukovich og Lee Wallard, deler femtepladsen på vores liste over de bedste Formel 1 kørere gennem tiden, da de begge vandt en tredjedel af de løb, de deltog i. Begge var aktive i 1950'erne og konkurrerede langt sjældnere end nogen af ​​de andre kørere på vores liste.

Vukovic har seks Formel 1-starter, hvoraf han vandt to. Wallard derimod konkurrerede kun tre gange og vandt ét Grand Prix.

4. Jim Clark (34,25 %)

Jim Clark kører for Lotus © Lotus

Skotten Jim Clark var aktiv i Formel 1 mellem 1960 og 1968, før han døde i en tragisk ulykke ved Hockenheim F1 Grand Prix i en alder af blot 32 år. I 1963 og 1965 blev han kronet som verdensmester for Lotus. Samlet set startede James Clark Jr. 73 gange og vandt i alt 25 løb. Det giver ham en 4. plads på vores liste over historiens bedste Formel 1.

3. Lewis Hamilton (35,76 %)

Rivalerne Lewis Hamilton og Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Her er uden tvivl den mest succesrige kører i nyere Formel 1-historie. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton kom ind i en førsteklasses sæson i 2007 og matchede Michael Schumachers rekord i 2020, da han blev kronet Formel 1 verdensmester for syvende gang.

I 2021-sæsonen var Hamilton i stand til at kæmpe om verdensmesterskabet i lang tid, før Max Verstappen narrede ham i sidste omgang af sæsonens sidste løb. Hamilton har deltaget i 288 Formel 1 løb, og har på imponerende vis vundet 103 løb. Han har været på podiet 182 gange.

2. Alberto Ascari (39,39 %)

Alberto Ascari © Ferrari

Den to-dobbelte verdensmester fra Italien var en af ​​1950'ernes største F1-stjerner og arbejdede for Ferrari, Maserari og Lancia. Ascari formåede at vinde 13 af sine 33 løb.

Samtidig er Ascari en ud af ​​kun to Formel 1 verdensmestre fra Italien, sammen med Giuseppe Farina, og den eneste italiener, der har vundet verdensmesterskabet for Ferrari.

1. Juan-Manuel Fangio (46,15 %)

Juan-Manuel Fangio © Mercedes

"El Maestro", som argentineren der blev født i 1911 også blev kaldt, er den bedste Formel 1-kører nogensinde. Ikke nok med at Fangio blev kronet som verdensmester fem gange for fire forskellige hold. I hver sæson, hvor den argentinske nationalhelt konkurrerede i hvert eneste løb, blev han altid nummer ét eller to.

Juan Manuel Fangio startede 52 gange i Formel 1, vandt 24 løb og endte på podiet 35 gange.