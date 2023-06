Det er onsdag – sidste dag i maj – og den ikoniske lyd af Københavns rådhusklokke har slået 16, lige inden DJ Salvation fyrer op for årets første Distortion-fest.

I løbet af aftenen kommer en stribe af stjerner til at indtage Red Bulls store scene på Rådhuspladsen, og en af de artister, der er mødt tidligt op backstage, er rapperen TKAY.

Du forstår ikke, hvor hyped jeg er! TKAY

Det er kun et par uger siden, han løb med vindertitlen i årets Red Bull Ord Mod Ord i Pumpehuset, og i aften er han en af headlinerne til Distortion-åbningen.

Distortion 2023 © Samy Khabthani

”Du forstår ikke, hvor hyped jeg er!” siger han. ”Jeg skal først på klokken 18. Jeg er her bare for at vibe lidt.”

Københavns største gadefest

Og ude blandt publikum er stemningen også begyndt at stige.

Leah Berry og Nourhaan Elkhatib er taget sammen til festen på Rådhuspladsen, og de har begge to masser af gode minder fra tidligere Distortion-år.

Jeg har bare sagt til min veninde hele dagen: ’Jeg glæder mig sååå meget’. Det er bare fedt! Leah Berry

”Det er ikke fordi, man kan huske et bestemt minde, for det hele er jo sløret,” siger Leah Berry.

”Jeg kan ikke huske så meget, ud over at der har været god energi, god vibe, og musikken har været så god, altså,” siger Nourhaan Elkhatib.

Leah (tv) og Nourhaan har glædet sig til Distortion i et helt år. © Rasmus Meldgaard Harboe

”Det er bare hele oplevelsen af det, man husker,” siger Leah Berry og tilføjer, at hun altid har haft det sjovt på Distortion.

”Det er derfor, jeg vender tilbage hvert eneste år. Jeg har bare sagt til min veninde hele dagen: ’Jeg glæder mig sååå meget’. Det er bare fedt!” siger hun.

To andre, som også har glædet sig til årets Distortion-fest, er Chrstian Pilgaard og Albert Edwards, som er taget til Rådhuspladsen sammen.

”Det er tredje år for mig, det her. Jeg synes, det er federe med nogle store scener her i år. Det var der ikke så meget sidste år. Men det fedeste ved det hele er jo bare at gå rundt i gaderne og mærke viben,” siger Christian Pilgaard.

Albert (tv) og Christian er klar til Københavns største gadefest. © Rasmus Meldgaard Harboe

”Det er jo Københavns største gadefest,” siger Albert Edwards.

ICEKIID sætter ild til Rådhuspladsen

Mens artisterne spiller Rådhuspladsen varm, begynder det langsomt at blive mørkt i København.

Distortion 2023 © Samy Khabthani

TKAY går på og fyrer et vildt set af, og bagefter nikker han tilfreds, da han bliver spurgt, om det var fedt at spille foran hele Rådhuspladsen.

Der bliver kastet hænder op på Rådhuspladsen. © Rasmus Meldgaard Harboe Publikum har en kæmpefest. © Rasmus Meldgaard Harboe Stemningen er også høj i VIP-området ved siden af scenen. © Rasmus Meldgaard Harboe

Senere på aftenen går ICEKIID på, og der kommer flere og flere glade publikummer på pladsen.

Den sidste optrædende er Benny Jamz – og publikum går fuldstændigt amok, da Gilli og KESI også dukker op, for det er meget sjældent, man ser dem på en scene sammen.

"Distortion, er vi kommet for at feste, eller er vi ikke kommet for at feste?" råber KESI fra scenen.

Distortion 2023 © Jesper Grønnemark

At dømme ud fra publikums jubel, er der ingen tvivl: Publikum er kommet for at feste!

Det er jo Københavns største gadefest. Albert Edwards

Og da hele Rådhuspladsen har hoppet og sunget med på kæmpehittet 'Ibiza', når festen sit højeste.

Så er vi færdige for i år, og festen begynder her at lukke ned. Men natten er jo ung, og heldigvis fortsætter festen med afterparty på Pumpehuset.