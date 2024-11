Benny Jamz: live highlights

Tilbage i 2018 var der et line up spækket med nogle af de mest spændende hip hop navne til Red Bull Music Gadefesten. Og allerede dengang var Benny Jamz en af de stjerner der lyste allerklarest den aften. Med hits som 'Mamacita' og 'Tjep' var han med til at give de fremmødte en helt speciel oplevelse.