Turen går fra Grenå Havn, nord om Anholt og til området omkring Varberg på den svenske vestkyst. Casper Steinfath skyder en fart på mellem 15 og 20 km/t, og afhængigt af bølger, vind og vejr, forventer han, at det tager mellem otte og ti timer at passere farvandet mellem Danmark og Sverige på sit såkaldte hydrofoilbræt. Det har en t-formet finne under brættet, som udnytter bølgernes energi til at skabe fremdrift.

Casper Steinfath og hans hydrofoil-board © Cathrine Yde

Turen er den seneste tilføjelse til 'Viking Crossing' serien, som startede i 2018, hvor han tilbagelagde 146 km over Skagerrak fra Hirtshals til Kristiansand i Norge. Målet er at krydse de tre omkringliggende have, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. Og nu er turen altså kommet til Kattegat.

Herunder kan du på søndag følge med i liveopdateringer fra hele forsøget. Du kan også følge denne live GPS-tracker , som hele tiden viser hvor Casper Steinfath befinder sig på ruten (hvis du er på din telefon, skal du downloade app'en før brug).

07:30

Casper Steinfath og hans hold er i fuld gang med de sidste forberedelser inden afgang. Bl.a. bliver de seneste vejrudsigter finkæmmet og de sidste justeringer foretages på ruten. Der har også været tid til at klemme et live-interview ind med TV2 News, inden han skal i våddragten og op på boardet.

08:50

Så er forsøget i gang! Casper Steinfath er netop hoppet på sit board, og er begyndt at padle ud af Grenå havn. Det lille stykke før han kommer ud af havnen og rammer havet for alvor, foregår som normal SUP, hvor Casper bruger sin paddel til at bevæge sig fremad.

Casper Steinfath på vej ud af Grenå havn © Jakob Gjerluff Ager

10:30

Nu er Casper kommet et par kilometer ud på åbent hav, og det er her at hydrofoil-vingen, som sidder under hans SUP-board, kommer til sin ret. En hydrofoil er i al sin enkelthed en vinge der er fastmonteret på undersiden af et fartøj. Her skaber det opdrift ved hjælp af bølgerne, og på den måde kommer det op i fart og 'svæver' over vandet.

11:30

Casper nærmer sig Anholt, og har netop passeret Ørsted Vindmøllepark som består af 111 vindmøller. Efter en hård start på ruten, hvor Casper brugte en del flere kræfter end forventet, har han nu fundet sin rytme og bevæger sig med god fart. De første rapporter fra følgebåden indikerer, at Casper holder tidsplanen og går i land ved Bua havn i Sverige omkring 17:00.

Casper Steinfath foiler forbi vindmøllepakken ved Anholt © Jakob Gjerluff Ager

13:00

"Det er meget hårdere lige nu end jeg forventede". Casper er cirka halvvejs, og har sat sig ned på brættet for at holde en kort pause. Her taler han med sit hold på følgebåden, om de udfordringer han har mødt på ruten indtil videre. Hans største frygt er at begynde at få kramper: "Hvis jeg begynder at krampe, så kan det godt være game over". Han fortæller dog at han stadig er positiv, og har massere af energi tilbage: "Mit mål for den næste halvdel er at nyde det".

15:30

Casper kæmper videre! Målet nærmer sig, men der er lang vej endnu. Og tager man Caspers tidligere meldinger i mente, så bliver det sidste stykke af ruten bestemt ikke en leg. Herunder kan du se hans nuværende placering på ruten.

Casper Steinfaths nuværende placering på ruten © TracTrac

16:30

Kræfterne er for alvor ved at være opbrugt hos Casper Steinfath, der kæmper med at finde energien til de sidste 20 km af ruten. Man får hurtigt associationer til hans mislykkedes forsøg på at krydse Skagerrak i 2017, hvor han måtte stige af sit board kun 12 km fra norsk land (han klarede turen på 147 km året efter). Det er næsten lidt for spændende hvilken afslutning denne tur får?

18:30

Der er ca. 3 kilometer tilbage af Casper Steinfaths eventyr, men kampen er langt fra slut. Han hænger på med det yderste af fingrespidserne, og tyer lige nu til at padle med hænderne, for at spare benene som er fuldstændig afkræftede. Der er fuld opbakning fra hans hold på følgebåden, som forsøger at give ham den sidste energi der skal til for at klare turen. Men bliver han nødt til at give op så tæt på målet?

19:50

Han har gjort det! Casper Steinfath er den første person i verden, der har foilet fra Danmark til Sverige, tværs over Kattegat. Det holdt hårdt og de sidste par kilometer har været en kæmpe prøvelse for Casper, som dog hang i med de sidste kræfter han havde tilbage. Nu er han kommet i mål i Bua Havn nord for Varberg, 10 timer og 50 minutter efter han satte fra land i Grenå havn.