54 dage efter, Casper Steinfath drog afsted fra sit hjem i Klitmøller på sit SUP board, er han nu kommet tilbage til præcis samme sted. Undervejs har han tilbagelagt 1.448 km, 277 timer på boardet og over en halv million åretag. Caspers rejse rundt om Danmark har budt på snestorm, regn, vind og ikke mindst lange strækninger over åbent hav - for ikke at glemme sin 40 km lange vandring over den sydligste del af Jylland.

Spørger man Casper om, hvorfor han er taget på denne ekspedition, så er svaret klart:

"For et på måneder siden gik det op for mig, at ingen nogensinde har gjort det før. Og så var det for mig også en god måde at fortsætte mine vikinge-ekspeditioner, hvor jeg tidligere har krydset Skagerak og Kattegat," fortæller Casper.

De to ekspeditioner, der fandt sted i henholdsvis 2018 og 2021, og som var på 147 og 123 km, var sat i søen som lange hårde etaper, der skulle klares i et enkelt træk. Denne gang skulle rejsen være meget, meget længere.

"Jeg har en masse venner, der tager på lange cykel-ekspeditioner - det er en stor ting for tiden. Det har inspireret mig til at tage på et af de her vanvittige eventyr. Og så har je haft en stor lyst til at udforske." - Casper Steinfath.

Scener fra de danske kyster © Kasper Bøttern Indimellem må man tage rejsen til fods © Kasper Bøttern Et roligt pitstop for natten © Kasper Bøttern Et besøg ved Operaen © Kasper Bøttern

Og hvis det lyder som en simpel idé, så er det faktisk ikke så forkert endda. Casper har ikke haft brug for den store planlægning:

"Det var i virkeligheden et ret simpelt projekt. Jeg skulle bare pakke mit paddle- og camping-gear, lidt ekstra tøj, og så var det også det. Jeg har brugt de sidste 15 til 18 år af mit liv på paddle, så der var ikke noget nyt i det. Ekspeditionens omfang var dog nyt for mig. At skulle bo i et telt og overnatte udendørs var klart det sværeste for mig," fortæller Casper.

Simpelt, ja - indtil du pludselig står på et surfboard midt i en snestorm. Det var, hvad der ramte Casper på dag seks og syv, og her to måneder senere er det stadig, noget Casper taler om:

"Det var i en meget yderlig del af Danmark, så jeg var meget alene - og hvem gider desuden at padle i snestorm og modvind?"

Efter at have startet dagen med masser af selvtillid, ramte virkeligheden -og kulden - dog Casper hårdt efter et par timer:

"Til sidst var jeg nødt til at skynde mig i land for at søge ly, og jeg endte med at sidde og stege bacon midt i snestormen bare for at få noget varmt i mig," fortæller Casper.

Hård kamp mod bølgerne © Kasper Bøttern Let paddle på blikstille hav © Kasper Bøttern

En af de største udfordringer, Casper frygtede forud sin ekspedition, var om han kunne nå at indtage nok næring. For med de daglige etaper på så mange kilometer, lå hans forbrænding på 5.000-6.000 kalorier om dagen. Da det var en omsejling af Danmark og ikke en krydsning af åbent hav kunne Casper jævnligt komme på land og skaffe nye forsyninger, men det betød til gengæld, at han havde et tungt læs af mad (og gear) med ombord.

Casper kogte seks æg hver morgen, og han havde altid flere proteinbarer, æbler, pærer samt masser af slik på sig undervejs, og sidst på dagen spiste han færdigretter a la militærets nødrationer:

"Det var fantastisk, at jeg kunne spise paste Carbonara alle steder." - Casper Steinfath

Caspers vikingeskib, der gjorde det muligt at medbringe alt udstyret, var et 4,27 meter langt og 66 cm bredt board fra Naish.

Spændt fast på boardet har Casper haft 30kg udstyr pakket i vandtætte tasker. Og selvom 66cm er bredere end de 56cm Caspers boards normalt er, så var det ikke ligefrem, hvad man vil kalde stabilt - derfor kunne kraftige bølger også nemt sende ham på svømmetur.

Den måde at pakke sit gear på, betød til gengæld, at Casper, i tilfælde af at blive væltet i vandet, ville kunne vende sit board om igen med alt gear fastspændt. Det lykkedes dog Casper at blive på boardet uden at falde i vandet indtil dag ni, hvor han nåede til området, hvor Nordsøen og Skagerak mødes - et område, der er kendt for at vælte skibe omkuld.

Selvom Casper Steinfath var alene igennem snestorm og andre hårde perioder på turen, så var han det alligevel ikke helt. Danmark er i sandhed et lille land med en lille men meget dedikeret gruppe SUP-entusiaster, og de fleste af dem havde hørt om ekspeditionen, allerede inden den var startet.

Det var en klar målsætning fra start, at turen skulle være en opdagelsesrejse fremfor et kapløb, og Casper inviterede derfor alle og enhver til at komme og være med på rejsen - og det gjorde de. Casper var den eneste, der gennemførste alle 1.448 km, men han vurderer, at mere 300 mennesker har været med ham undervejs.

Og ja ja... Lav bare sjov med Forrest Gump referencer: "Jeg har nok hørt det 300 gange," fortæller Casper.

Tag dog ikke fejl. Han er evigt taknemmelig for alt det gode selskab.

"Nogle dage var der bare en enkelt person, der fulgte med mig, men i Aarhus og København var der nærmest 50! Det var virkelig overvældende, for jeg var jo på en måde bare på min egen egoistiske rejse. Jeg vil gerne padle rundt om Danmark, hvorfor føler folk sig pludseligt så tilknyttede til det?"

En forklaring var selvfølgelig Caspers løbende videodagbog, The Captains Log, hvor han dagligt gav indblik i sin rejse - både fra land og fra vand. Folks kærlighed til det, han lavede, var virkelig tydelig.

"Det var fantastisk. Det føltes som om, jeg havde min egen hær." - Casper Steinfath

Mens dagene sammen med venner og godt selskab var fulde af smil, så var det ikke nogen let rejse hele vejen igennem. Som førnævnt, var en af de største udfordringer vandreturen over den sydlige del af Jylland - en 40 km lang rute til lands. Hvordan den del af rejsen gik, kan du se i Caspers Instagram-opslag herunder.

Selvom krydsningen på land var virkelig hård i sig selv, så er det alligevel ikke nær så hårdt at gå som at padle. De virkelige kampe (og risikofyldte etaper) var strækningerne over åbent farvand, hvor Casper ofte var meget langt fra land - og sikkerhed.

"Der er især én dag i slutningen af ekspeditionen, som jeg husker som meget besværlig. Det var da jeg skulle padle igennem Vadehavet, som er kendt for de skiftende tidevandsstrømme. Jeg var så fokuseret på at ramme tidevandet på den rigtige måde, at jeg ikke opdagede, at det blev tåget. Pludselig kunne jeg ikke se 50 meter frem. -

- Jeg havde navigationsudstyr, radio og søkort på telefonen, så jeg vurderede, at jeg godt turde tage chancen. Når du er SÅ fokuseret på en eller to ting, så er det det eneste, du har opmærksomhed på - I det her tilfælde var det tåge og strøm." - Casper Steinfath

Scener fra Vadehavet

"Jeg havde klaret mig igennem en time af dagens rute, hvor jeg stille og roligt drev med tidevandet. Jeg var formentlig omkring 10 km fra land. Pludselig lettede tågen, og inden for en halv time efter hang der en stor sort tordensky over hovedet på mig. Jeg har aldrig oplevet, at atmosfæren er skiftet så hurtigt før. Det gik fra, at der var komplet ro, til at jeg pludselig hørte et enormt brag." -

"Jeg var fuldkommen optaget af min navigation, så jeg opdagede ikke den koldfront, der var opstået i den ustabile luft. Pludselig var jeg helt alene igen - midt i ingenting, ligesom i snestormen, og jeg var nødt til at komme på land, så hurtigt som muligt," fortæller Casper Steinfath.

I dagene efter det buldrende tordenvejr, var Casper tilbage på boardet, hvor Her sloges han med strid modvind og høje bølger, men han var samtidig stålfast rettet mod endestationen - Klitmøller.

Og hvilken modtagelse han fik, da han nåede i mål.

"Der stod 300 mennekser på stranden da jeg kom hjem. Jeg råbte og skreg, og jeg græd af ren glæde. Det var langt mere emotionelt end nogen af de sejre jeg har taget i mine konkurrencer. Det her føltes SÅ stort, fordi opgaven var så enorm." - Casper Steinfath

En lykkelig viking! © Kasper Bøttern

Casper var ramt af ren eufori, da han kom i mål, men i takt med at timerne gik, og han kom mere til sig selv, blev det mere og mere tydeligt, hvor udmattet han var - "Surprise." Der var dog alligevel overskud til at sætte et par ord på hans tanker om fremtiden:

"Jeg har haft god tid til at tænke undervejs. Jeg har appetit til mere, men lige nu er jeg nødt til at restituere. Det store spørgsmål er... Hvad bliver vikingens næste eventyr? Jeg har overvejet ruten fra Danmark til Storbritannien. The Great Danish Paddle har givet mig blod på tanden og mod på flere ekspeditioner. Jeg ved ikke endnu, hvornår det bliver, men jeg må se, hvad der kan lade sig gøre," afslutter Casper Steinfath.

Der kommer en dokumentar om Caspers rejse inden længe, så hold øje med siden her - og hold dig samtidig opdateret på, hvor vikingens næste rejse går hen.